La Diputación de Castellón invertirá 50,9 millones en los municipios en 2026 frente a la "infrafinanciación"

La Diputación de Castellón invertirá en los municipios de la provincia 50.921.535 euros en el presupuesto de 2026 a través de herramientas como el plan Impulsa o los distintos fondos de cooperación.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, este jueves, quien ha defendido que bajo el lema «más que nunca», la institución "va a estar al lado de sus vecinos, dando apoyo claro a los municipios y trabajando día a día por ellos para presentar el presupuesto que necesita esta provincia".

Obstáculos del Gobierno

Lo hará, ha señalado la dirigente provincial, a pesar de los "injustos obstáculos y limitaciones impuestos por Sánchez". Barrachina se ha referido a la infrafinanciación y las reglas fiscales impuestas, "dos losas que afectan de forma directa a todas las entidades locales".

"Tenemos un gobierno más preocupado en salvarse día a día que en mejorar la vida de los españoles y, por tanto, de los castellonenses", ha sentenciado la presidenta, quien ha explicado que la Diputación tiene 0 euros de deuda y dispone de 18 millones de euros bloqueados por las reglas fiscales. "A ello se suma la deuda con las entidades locales, que aquí supera los 200 millones", ha añadido, reclamando que se actualicen las entregas a cuenta por la participación en los tributos del Estado.

Barrachina ha anunciado que "para 2026 vamos a poner a disposición de los ayuntamientos más de 50 millones de euros para paliar la infrafinanciación del Gobierno de España a las entidades locales".

En detalle, se destinarán 32,5 millones al plan Impulsa, que "tendrá la mayor inversión realizada en este plan", siendo bienal y manteniendo parte para gasto corriente y parte para obra.

El fondo de cooperación municipal contará con 15,2 millones, una cifra "doblada del inicial que va directa a garantizar la autonomía municipal y reforzar la financiación local". Además, el fondo de despoblación dispondrá de 2,2 millones de euros y el de municipios turísticos de 931.000 euros.

Desde el inicio

El fondo de cooperación, ha aclarado Barrachina, estará presupuestado desde el inicio, a diferencia del ejercicio actual, cuando se incorporó con los remanentes. Ha justificado esta decisión por los proyectos en materia de aguas desarrollados el año pasado: "Lanzamos esos proyectos para llegar en tiempo y forma y dijimos que los fondos de cooperación se incluirían con el remanente. Priorizamos una gestión eficiente", ha defendido, recordando que "había cerca de 20 millones solo para depuradoras".

Barrachina ha señalado que el próximo año los fondos se activarán con el presupuesto, cuya aprobación tendrá lugar en las próximas semanas tras reunirse con los grupos políticos de la corporación. Ha dicho estar expectante con la oposición y el sentido de su voto a las cuentas de 2026, recordando que el año pasado fue contrario al no estar presupuestado inicialmente el fondo de cooperación. "Si me parecía difícil que el año pasado votaran en contra, este año estoy expectante. No sé qué puede pasar y qué excusa pueden buscar", ha valorado.

Comunicación oficial

Por último, la presidenta ha avanzado que "acabamos de remitir a los 135 municipios y la entidad local una comunicación oficial con la cifra del dinero que les corresponde, tanto del plan Impulsa como del fondo de cooperación municipal, así como la seguridad de que también vamos a presupuestar los de despoblación y de municipios turísticos". "Queremos que tengan certeza, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno", ha concluido.