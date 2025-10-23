Los vuelos de Castellón a Bilbao firman una ocupación del 90% y superan este año los 12.000 pasajeros

La ruta aérea entre Castellón y Bilbao ha cerrado la temporada estival con una ocupación media del 90%, alcanzando la cifra de 12.000 usuarios entre ambas ciudades.

Así lo ha confirmado Volotea, la aerolínea que opera la conexión, a modo de balance de la temporada, pues la línea dejó de funcionar el 13 de octubre, tras finalizar el periodo iniciado el 31 de mayo.

Desde la compañía destacan que la ruta “ha registrado un comportamiento muy positivo durante estos meses de verano”. En total, ofreció 14.400 asientos, un 3% más que en 2024 y un 36% más que en 2022, año en que la conexión había operado por última vez antes de ser retomada. En conjunto, cerca de 12.000 pasajeros viajaron entre ambas ciudades, lo que refleja un crecimiento del 9%.

Más de 45.000 pasajeros desde 2020

En total, se realizaron 80 vuelos, un 3% más que en 2024 y un 18% más que en 2022. Desde 2020, excluyendo 2023 —cuando no estuvo operativa—, más de 45.000 viajeros han volado con Volotea entre Castellón y Bilbao, consolidando esta conexión como una de las opciones preferidas para unir ambas ciudades.

“Estamos muy satisfechos con la evolución de la ruta Castellón–Bilbao esta temporada. El aumento en el número de viajeros y el alto nivel de ocupación confirman que se trata de una conexión muy valorada por los pasajeros. Nuestro objetivo es seguir facilitando opciones de viaje directo que acerquen Castellón a otros destinos y favorezcan la movilidad de sus ciudadanos”, ha señalado Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea.

El buen rendimiento de la ruta se suma al crecimiento sostenido de Volotea en Castellón, donde este año la compañía ofrece 31.000 asientos y más de 170 vuelos programados desde este aeropuerto.