El castellonense Luis Aguilar quiere convertirse en el más guapo de España

Luis Aguilar Gómez, con tan solo 18 años, es el representante de Castellón en Mister RNB 2025, uno de los certámenes de belleza más importantes de España. De padre castellonense y madre valenciana, el joven se define como una persona “curiosa, extrovertida, y sincera, pero también empática, amable y divertida”. Luis es uno de los 52 candidatos de diferentes provincias y ciudades autónomas que competirán en el evento. En caso de victoria representaría a España en otros certámenes como Miss Supranational, Mister Supranational, Mister International y Mister Global.

Actualmente estudia un Máster en transformación interna. Es aficionado a la lectura, al ajedrez y la cocina, y un apasionado del fútbol, deporte al que le ha dedicado 13 años con mucha dedicación, tres de los cuales combinó con torneos de ajedrez.

Recién aterrizado en el mundo de la moda y con muchas ganas de aprender, desde el 16 de octubre se encuentra concentrado en Salou junto al resto de candidatos, cumpliendo con una agenda repleta de retos, eventos culturales y sociales, excursiones y entrevistas, representando a nuestra provincia con orgullo y dedicación, promocionándola con las siguientes palabras.

“Castellón tiene un privilegio que pocos lugares poseen: disfrutar del mar y la montaña en un mismo horizonte. El Mediterráneo baña nuestras costas con su luz y calma, mientras a pocos kilómetros se alzan montes y parajes naturales que invitan a desconectar y respirar aire puro”, afirma Luis Aguilar, que destaca “desde las playas de Benicassim, con su ambiente vibrante y mediterráneo, hasta nuestros preciosos pueblos de interior, llenos de historia, tradiciones y patrimonio”.