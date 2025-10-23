Cinco días de espera y un olor insoportable: los ganaderos de Castellón denuncian deficiencias en la retirada de los animales muertos

Hasta mediados del 2024 cuando en cualquiera de las 1.500 explotaciones ganaderas de Castellón moría un animal, el profesional depositaba el cadáver en unas de las 60 casetas municipales repartidas por la provincia y un camión se encargaba a diario de recoger los cuerpos. Aquel sistema, vigente durante 40 años, caducó hace algo más de un año, las casetas municipales fueron clausuradas y cada granja está obligada a tener sus propios contenedores. Los camiones van granja por granja a retirar los cadáveres, aunque los ganaderos de la provincia denuncian que la gestión del sistema es ineficiente: se tarda demasiado en recoger los animales y eso que el servicio no es nada barato.

La Unió Llauradora i Ramadera exige a Agroseguro y a la Conselleria de Agricultura que adopten medidas urgentes para mejorar la rapidez, la transparencia y el coste del servicio de retirada y destrucción de animales muertos y lo hace tras analizar los resultados de una encuesta realizada entre ganaderos de la Comunitat Valenciana. Así, el estudio elaborado por esta organización agraria durante las últimas semanas, revela que más del 38% de las explotaciones sufre retrasos superiores a las 48 horas en la recogida (el plazo máximo que establece la normativa), especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas agravan los problemas de olores, molestias vecinales y riesgos sanitarios. No obstante, hay profesionales que denuncian que han esperado hasta cinco días para que el camión retire los cadáveres.

"Los ganaderos cumplen con todas sus obligaciones sanitarias y económicas, pero el servicio no responde con la misma eficacia", denuncia Carles Peris, secretario general de la Unió quien reclama “un compromiso real de Agroseguro y de la Conselleria para garantizar la retirada en menos de 48 horas y mejorar los medios técnicos de las empresas gestoras”.

Un coste de 1.000 euros al año

La encuesta revela asimismo que el 69% considera que el coste del servicio es excesivo, y un 26% manifiesta dudas sobre la claridad de la información que ofrece Agroseguro en su web. Además, casi un 30%, asegura no recibir justificantes o albaranes tras la retirada, lo que genera inseguridad administrativa en las explotaciones.

Aunque el coste del servicio depende de la magnitud de la explotación y del subsector ganadero, en el caso de una granja porcina con 1.500 animales, el propietario desembolsa unos 1.000 euros al año. "No es razonable pagar un seguro tan caro para tener un servicio que en muchos casos llega tarde y sin transparencia”, añade Peris, quien considera que “los ganaderos necesitan saber qué kilos se retiran, cuándo y con qué trazabilidad, y recibir los documentos correspondientes de forma inmediata, tal como exige la normativa sanitaria”.

Contenedores donde se depositan los anaimales muertos. / Mediterráneo

La Unió insiste en que la situación requiere una revisión integral del sistema de recogida y gestión y una mayor coordinación entre Agroseguro, las empresas gestoras y la Administración autonómica para evitar disfunciones que acaban afectando al sector ganadero. “El campo valenciano está cumpliendo, pero necesita servicios ágiles, limpios y acordes con la realidad productiva. No puede ser que una avería de camión o una mala planificación supongan cinco días de espera con animales muertos en una granja en pleno verano”, subraya Peris.

Incremento de las subvenciones

A partir del análisis de los resultados, la organización agraria plantea varias reivindicaciones concretas a Agroseguro, las empresas gestoras y la Administración como es la del cumplimiento estricto del plazo máximo de 48 horas para la retirada de animales, con protocolos de actuación rápida en casos de mortalidad elevada, así como un refuerzo del servicio durante los meses de verano, cuando las incidencias son más graves.

Por otra parte, la organización solicita mayor transparencia en la información, con entrega obligatoria de justificantes y detalle de kilos, matrícula del camión y conductor. Insta así mismo a crear una aplicación móvil o sistema digital que permita consultar retiradas, kilos y avisos en tiempo real. También reclama una mejora de los medios materiales, garantizando camiones herméticos, rutas planificadas y evitando el tránsito por zonas urbanas. Otras de las peticiones son la revisión a la baja del coste del seguro y del servicio, el restablecimiento de la subvención pública a los recargos por siniestralidad elevada, actualmente no cubiertos ni por el Ministerio de Agricultura ni por la Generalitat Valenciana, y que ENESA aumente las subvencionadas que mantiene congeladas desde hace años mientras el coste no para de subir.