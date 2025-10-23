Esto es lo que cobrarán los pensionistas de Castellón en 2026

Faltan 69 días para que comience 2026, pero los 125.216 pensionistas de Castellón están esperando a conocer cuánto van a cobrar de más a partir del 1 de enero. Y aunque la cifra exacta no se sabrá hasta el 12 de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el dato definitivo del IPC de noviembre, las primeras estimaciones coinciden en que el año que viene las pensiones contributivas se incrementarán un 2,6%, mientras que las máximas podrían aumentar todavía un poco más, hasta el 2,7%.

Desde el 2022, y en aplicación de la reforma que llevó a cabo el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, la revalorización de las pensiones contributivas está vinculada a la evolución de la inflación del año anterior, una medida que nació para que este colectivo, que cada vez es más numeroso, no perdiera poder de compra. Así, en 2023 la paga media aumentó un 8,5%; en 2024 lo hizo un 3,8% y este ejercicio el alza se ha quedado en el 2,8%.

¿Y qué impacto tendrá esa subida del 2,6% en los pensionistas de Castellón? La paga media, que es estos momentos asciende en la provincia a 1,187,3 euros mensuales , crecerá en 30,8 euros. O lo que es lo mismo: el año que viene cada pensionistas percibirá 431,2 euros más que este 2025.

Lógicamente, y como ocurre todos los años, habrá unos pensionistas que notarán más que otros la subida de la paga. Así, y siempre según los últimos datos de la Seguridad Social, las 88.839 personas que perciben una pensión de jubilación verán que la nómina mensual crece en 34,8 euros al mes (487 al año), con lo que la paga media pasará de los actuales 1.339 euros a 1.374.

Quienes ingresan una pensión de viudedad (en Castellón son casi 17.000 personas, la inmensa mayoría mujeres) percibirán un promedio de 22,2 euros más al mes, con lo que su paga rozará los 880 euros. Y un último apunte: la pensión media por incapacidad permanente (la provincia cuenta con 15.160 beneficiarios) crecerá en 30,3 euros mensuales.

88 € para los jubilados de ‘oro’

Aunque todos los que cobran una pensión se beneficiarán del alza de la paga hay un reducido grupo que notará todavía más la revalorización. Se trata de las 1.333 personas que en la provincia perciben la pensión máxima, que este año está fijada en 3.267,60 euros al mes. Desde enero este colectivo, integrado mayoritariamente por jubilados, pasará a ingresar 3.355 euros, es decir, un 2,7% mas.

La gran mayoría de los pensionistas de Castellón ya pueden hacerse una idea de lo que van a cobrar de más, pero quienes todavía no saben con exactitud el porcentaje de la revalorización de su paga son los perceptores de las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad con cargas familiares. Todas ellas volverán a experimentar un incremento superior al del IPC, una medida que busca avanzar hacia el objetivo de que, en 2027, estas prestaciones se sitúen más cerca de los umbrales de pobreza fijados por la Unión Europea, reforzando así la protección económica de los hogares más vulnerables.

Los cambios que llegan

El incremento de las pensiones no es lo único relevante que sucederá a partir del 1 de enero. Con la llegada del nuevo año llegan novedades y, una de las más importantes es que convivirán dos fórmulas para calcular el importe de la pensión: la tradicional de 25 años (los últimos 300 meses cotizados y una nueva que permite descartar los dos peores años de cotización. e forma automática se aplicará la que resulte más favorable.

Además, la edad legal de retiro laboral será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a 38 años y 3 meses cotizados. Con ese tiempo cotizado, se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65.

