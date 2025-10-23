El ejercicio físico mejora la vida y la eficacia de los tratamientos en mujeres con cáncer de mama

El cáncer de mama representa aproximadamente el 25% de los cánceres diagnosticados en mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. Además, en España, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte en la población femenina entre los 35 y 55 años, con más de 6.000 fallecimientos cada año.

Aunque sus causas son complejas y no siempre se pueden prevenir, existen medidas que ayudan a reducir considerablemente el riesgo de desarrollarla. Entre ellas, el ejercicio físico, y en especial el HIIT, ha demostrado ser fundamental tanto para la prevención como para la gestión de los efectos secundarios durante y después del tratamiento.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la actividad física regular puede reducir hasta un 30% el riesgo de desarrollar cáncer de mama, colon, vejiga urinaria, endometrio, esófago y estómago, y hasta un 20% el riesgo de mortalidad específica por cáncer.

Además, un reciente estudio internacional liderado por Geicam y el consorcio Trio ha mostrado que un índice de masa corporal (IMC) alto puede reducir la eficacia de la quimioterapia adyuvante con taxanos en mujeres con cáncer de mama temprano. Por lo tanto, mantenerse activo y hacer ejercicio contribuye a controlar el peso corporal, y así favorecer los resultados en estos tratamientos.

Entrenamiento integral

De esta manera, actividades como el fitboxing, que cuenta con un 70% de usuarios mujeres en sus gimnasios y que combina boxeo sin contacto con ejercicios funcionales y cardiovasculares al ritmo de la música, ofrecen un entrenamiento completo que fortalece cuerpo y mente.

Brooklyn Fitboxing personaliza cada sesión para adaptarse a las necesidades y capacidades de cada participante, incluso en clases grupales. Este enfoque permite que mujeres con cáncer de mama formen parte de una comunidad y experimenten un ejercicio seguro, motivador y eficaz, mejorando su fuerza, resistencia y bienestar emocional.

“El ejercicio no es solo una herramienta para mantenerse en forma, sino cada vez más la mejor medicina para mejorar nuestra calidad de vida en situaciones complicadas”, señala Jesús Blanco, máster trainer de Brooklyn Fitboxing.

Es por esto, que desde esta compañía recomiendan a las pacientes y a quienes han superado la enfermedad entrenar dos veces por semana con un entrenador certificado para adaptar los ejercicios a sus capacidades, garantizando la efectividad y seguridad del programa.

Compromiso con la investigación

Con motivo de tratar de reducir esta enfermedad, Brooklyn Fitboxing destina anualmente el 1% de su facturación mundial a diversas causas sociales entre las que se encuentra la investigación del cáncer de mama. Además, desde el 6 hasta el 19 de octubre, ha desarrollado una campaña solidaria bajo el lema Todos unidos bajo el rosa.

Así, una de cada sesión de prueba se ha destinado a financiar investigaciones internacionales contra el cáncer de mama a través de su fundación Hit4Change. Además, la venta de guantes, vendas, llaveros y pulseras solidarias contribuye a estos proyectos, incluyendo la investigación liderada por Geicam.

De este modo, el fitboxing y los entrenamientos de fuerza se consolidan como aliados clave no solo para prevenir el cáncer de mama, sino también para apoyar la recuperación integral de quienes lo enfrentan, fortaleciendo cuerpo y mente y promoviendo la calidad de vida en cada golpe.