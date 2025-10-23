La IV jornada de lideratge educatiu junta a Toni Solano, Orenga i Marcelino en l'UJI
Tindrà lloc el 18 de novembre a la Facultat de Ciències de la Salut de la UJI
El CEFIRE de Lideratge Educatiu, en col·laboració amb la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I de Castelló, ha anunciat la celebració de la IV Jornada de Lideratge Educatiu, que tindrà lloc el 18 de novembre a la Facultat de Ciències de la Salut.
Aquesta trobada s’ha consolidat com un espai clau per a equips directius, inspecció educativa i professionals de l’educació que volen impulsar un lideratge transformador, innovador i humà als centres educatius.
La jornada reunirà figures destacades dels àmbits de l’esport, la comunicació, la filosofia i la gestió educativa, que compartiran experiències i reflexions sobre com liderar amb empatia, visió i coherència.
Ponents destacats
Segons expliquen des de l’organització, l’objectiu d’aquesta quarta edició és generar un espai de reflexió i debat sobre els reptes actuals de la direcció educativa, la innovació pedagògica i el treball en equip, fomentant la cooperació entre centres i la difusió de bones pràctiques.
El lideratge educatiu, remarquen, “és molt més que dirigir: és motivar, escoltar, construir comunitat i impulsar el talent de docents i alumnat”.
Entre els ponents convidats destaquen:
- Juan Antonio Orenga, entrenador i exseleccionador nacional de bàsquet, que parlarà sobre la gestió del talent i la motivació per a crear equips sòlids.
- Antonio Solano Cazorla, director de l’IES Bovalar, que abordarà el concepte del lideratge invisible.
- Hernán Sanz Gollo, expert en comunicació institucional, que reflexionarà sobre la importància de comunicar bé per a liderar millor.
- Maria José Codina Felip, filòsofa i doctora en ètica i democràcia, que aprofundirà en el lideratge des d’una perspectiva ètica i coherent.
- Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, que compartirà la seua experiència sobre el lideratge emocional i la presa de decisions en entorns d’alta exigència.
Objectiu: millorar les competències professionals i habilitats personals
El CEFIRE específic de Lideratge Educatiu naix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats formatives dels equips directius i altres figures de coordinació dels centres educatius valencians. El seu objectiu és millorar les competències professionals i habilitats personals per a una gestió més eficaç dels recursos humans, pedagògics, administratius i econòmics.
Els seus àmbits de treball inclouen la formació inicial per a la funció directiva, el lideratge educatiu, la gestió econòmica i administrativa, la cultura de qualitat i avaluació de centres, així com la protecció de dades, prevenció de riscos laborals i drets digitals.
Amb aquesta nova edició de la jornada, el CEFIRE reafirma el seu compromís amb una educació valenciana més innovadora, cooperativa i centrada en les persones
