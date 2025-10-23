Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La IV jornada de lideratge educatiu junta a Toni Solano, Orenga i Marcelino en l'UJI

Tindrà lloc el 18 de novembre a la Facultat de Ciències de la Salut de la UJI

Sergi Juan

El CEFIRE de Lideratge Educatiu, en col·laboració amb la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i la Universitat Jaume I de Castelló, ha anunciat la celebració de la IV Jornada de Lideratge Educatiu, que tindrà lloc el 18 de novembre a la Facultat de Ciències de la Salut.

Aquesta trobada s’ha consolidat com un espai clau per a equips directius, inspecció educativa i professionals de l’educació que volen impulsar un lideratge transformador, innovador i humà als centres educatius.

La jornada reunirà figures destacades dels àmbits de l’esport, la comunicació, la filosofia i la gestió educativa, que compartiran experiències i reflexions sobre com liderar amb empatia, visió i coherència.

Ponents destacats

Segons expliquen des de l’organització, l’objectiu d’aquesta quarta edició és generar un espai de reflexió i debat sobre els reptes actuals de la direcció educativa, la innovació pedagògica i el treball en equip, fomentant la cooperació entre centres i la difusió de bones pràctiques.

El lideratge educatiu, remarquen, “és molt més que dirigir: és motivar, escoltar, construir comunitat i impulsar el talent de docents i alumnat”.

Entre els ponents convidats destaquen:

  • Juan Antonio Orenga, entrenador i exseleccionador nacional de bàsquet, que parlarà sobre la gestió del talent i la motivació per a crear equips sòlids.
  • Antonio Solano Cazorla, director de l’IES Bovalar, que abordarà el concepte del lideratge invisible.
  • Hernán Sanz Gollo, expert en comunicació institucional, que reflexionarà sobre la importància de comunicar bé per a liderar millor.
  • Maria José Codina Felip, filòsofa i doctora en ètica i democràcia, que aprofundirà en el lideratge des d’una perspectiva ètica i coherent.
  • Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, que compartirà la seua experiència sobre el lideratge emocional i la presa de decisions en entorns d’alta exigència.
IV Jornada de Lideratge Educatiu

IV Jornada de Lideratge Educatiu / CEFIRE

Objectiu: millorar les competències professionals i habilitats personals

El CEFIRE específic de Lideratge Educatiu naix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats formatives dels equips directius i altres figures de coordinació dels centres educatius valencians. El seu objectiu és millorar les competències professionals i habilitats personals per a una gestió més eficaç dels recursos humans, pedagògics, administratius i econòmics.

Els seus àmbits de treball inclouen la formació inicial per a la funció directiva, el lideratge educatiu, la gestió econòmica i administrativa, la cultura de qualitat i avaluació de centres, així com la protecció de dades, prevenció de riscos laborals i drets digitals.

Amb aquesta nova edició de la jornada, el CEFIRE reafirma el seu compromís amb una educació valenciana més innovadora, cooperativa i centrada en les persones

