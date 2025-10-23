Luis Martí lidera la única candidatura a presidir la CEV en Castellón

No hay sorpresas. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) será el próximo presidente de la patronal CEV en Castellón después de cerrarse el plazo para la presentación de candidaturas sin que haya existido otra alternativa. Martí volverá así a liderar la CEV de Castellón (ya lo hizo entre 2022 y 2024, cuando renunció por motivos personales) con una lista de consenso que integra también el actual mandatario, Carmelo Martínez, que será vicepresidente primero.

A nivel de Comunitat Valenciana, la única candidatura registrada ha sido la de Vicente Lafuente Martínez, actual presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL). Lafuente, que se presenta se presenta con el aval del 29% de los miembros de pleno derecho de la Asamblea General, 160 de un total de 543 vocales, superando así el mínimo del 20% que marcan los Estatutos de la Confederación para ser candidato, será elegido en la asamblea electoral convocada para el próximo 6 de noviembre.

Consenso también en Valencia y Alicante

En paralelo, también se han registrado candidaturas únicas para presidir las CEV provinciales, cuyas presidencias serán elegidas en el mismo acto. En Valencia la candidatura estará encabezada por Eva Blasco García, en representación de Europa Travel, S.A; mientras que en Alicante será César Quintanilla Ripoll, en representación de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL).

Con la proclamación de las candidaturas se pone en marcha el proceso electoral que culminará con la elección de los presidentes y la renovación de los órganos de gobierno de la Confederación, dando continuidad al modelo de representación empresarial basado en el diálogo, la cooperación y la vertebración económica y social de la Comunitat Valenciana.