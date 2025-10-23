Nealis convierte los datos en una herramienta para la conservación del agua con el proyecto Midas

Giditek, compañía de Nealis, lidera el proyecto MIDAS, una iniciativa destinada a transformar la gestión del agua mediante el desarrollo de un Espacio de Datos (EDD) que integrará información procedente de los sistemas de control y adquisición de empresas especializadas en el ciclo integral del agua, como Facsa o Sitra.

El proyecto MIDAS convierte los datos en una herramienta para la conservación del agua. / Mediterráneo

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 1,2 millones de euros, de los cuales 494.557 euros están financiados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.

Datos al servicio de la sostenibilidad y la eficiencia

MIDAS nace con el propósito de aprovechar el valor del dato para afrontar tres grandes retos del sector hídrico: la detección temprana de fugas, la comprensión de los flujos de agua y la previsión precisa de la demanda.

A través de la integración de tecnologías avanzadas -como sistemas SCADA, PLC, sensores y dispositivos IoT-, el Espacio de Datos permitirá monitorizar la red de distribución en tiempo real, optimizar la planificación de recursos y mejorar la sostenibilidad del sistema.

Además, Giditek será la encargada de desarrollar la estrategia de datos que sustenta el proyecto, favoreciendo la normalización, interoperabilidad y análisis eficiente de la información, y facilitando así una toma de decisiones más ágil y basada en evidencias.

Una jornada para debatir el futuro digital del agua

En el marco del proyecto, la sede de Facsa acogió recientemente la jornada La gestión del dato en el sector del agua. Retos y oportunidades, un encuentro que reunió a representantes de administraciones públicas, empresas tecnológicas y entidades vinculadas al ciclo integral del agua.

Participantes en la jornada de Facsa. / Mediterráneo

La sesión sirvió para destacar el papel clave de la digitalización en la eficiencia y sostenibilidad del sector, y contó con la participación de organizaciones como Giditek, ITI, Diputación de Castelló, Consorci Besòs Tordera, Sacyr y Tinámica, entre otras.

Con MIDAS, Giditek refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la gestión del agua, contribuyendo a construir un modelo más eficiente, sostenible y resiliente.