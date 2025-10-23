El PSPV de Castellón celebra que Barrachina "admita que su modelo de Diputación municipalista es 100% socialista”

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castellón ha celebrado que la presidenta, Marta Barrachina, “reconozca públicamente que su modelo de colaboración con los municipios es 100% socialista” después de presentar este jueves en rueda de prensa su plan de inversiones para 2026.

El portavoz del grupo socialista, Samuel Falomir, ha explicado que “todas las grandes vías de apoyo financiero que vertebrarán el próximo presupuesto provincial son instrumentos impulsados por el Partido Socialista durante la anterior legislatura para reforzar el municipalismo y reducir la burocracia”.

Fondo de cooperación

En este sentido, ha subrayado que el fondo de cooperación “cambió desde 2020 la relación de la Diputación con los pueblos, inyectando recursos de manera incondicionada para que cada ayuntamiento pueda destinarlos a sus necesidades reales”, mientras que el plan Impulsa “no es más que el plan Castelló Avança creado por el presidente José Martí para promover grandes obras e infraestructuras en todos los municipios de la provincia con carácter bienal”.

“Han demostrado que el PP no tiene un proyecto nuevo para la Diputación ni para la provincia, más allá de cambiar nombres", ha añadido el portavoz, quien ha remarcado que “hoy la presidenta no ha anunciado nada nuevo, sino que ha reconocido implícitamente que la herencia socialista es la mejor que podía tener”.

Además, Falomir ha celebrado que Barrachina “se haya tragado el orgullo” y "haya abandonado su guerra" contra el fondo de cooperación “tras haberse encontrado con todo el municipalismo en contra ante su idea de suprimirlo este 2025”. “Este no es su modelo, pero es el que quieren los pueblos, el que funcionó sin fisuras durante los gobiernos del Botànic y de José Martí. Al final ha ganado la sensatez”, ha sentenciado.

Deuda de Mazón

Falomir ha aprovechado también para pedir a Barrachina que alce la voz y defienda a los municipios de Castellón "ante las deudas millonarias reconocidas por la administración autonómica de Carlos Mazón", que “ahogan los servicios públicos y de atención social y dejan a muchas personas vulnerables abandonadas”.

“Lo que esperamos de la presidenta de la Diputación es que sea valiente y exija a la Generalitat que pague lo que debe a sus ayuntamientos y que acabe con esta asfixia financiera que está obligando a muchos consistorios a adelantar dinero o endeudarse para no dejar a nadie atrás”, ha concluido Falomir.