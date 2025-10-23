Red Eléctrica minimiza el impacto en Castellón del nuevo enlace con Baleares

Castellón tendrá un papel protagonista en la segunda interconexión eléctrica entre la Península y las Islas Baleares, al acoger el punto de partida de la infraestructura de Red Eléctrica que se erige como un proyecto de país para impulsar la descarbonización y que avanza ahora hacia minimizar el impacto en el territorio provincial.

Las dotaciones más importantes que albergará Castellón consisten en un nuevo tramo de líneas aéreas, una subestación y una estación conversora para pasar de 400 kV en corriente alterna a 250 kV en corriente continua.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado este miércoles a exposición pública, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la optimización del proyecto, mediante una adenda a la planificación que contempla cambios importantes en el territorio castellonense.

La primera mejora consiste en un incremento de la integración paisajística de la dotación que se ubicará en terrenos de la capital de la Plana, reduciendo la altura del edificio conversor de 24 a 16 metros. En él se realizará la conversión de corriente alterna a continua para transportar la electricidad con la máxima eficiencia.

La segunda actualización pasa por un ajuste en la entrada a superficie del cableado submarino, con el fin de hacerlo compatible con una futura ampliación del puerto de Castellón.

Los impulsores del proyecto también han introducido una modificación del acceso a la nueva subestación, coordinándolo con futuros desarrollos del entorno, además de cambios en las ocupaciones de los terrenos necesarios para ejecutar las obras.

Operativo para 2030

El desarrollo de esta segunda interconexión con las islas permitirá reforzar la calidad del suministro y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el sistema eléctrico balear.

En cuanto a los plazos, la previsión es recabar las diferentes autorizaciones durante 2026, entre ellas la declaración de impacto ambiental y la autorización de construcción. Si se cumple este calendario, las obras en tierra podrán arrancar en 2027, y el tendido del cable submarino se realizará en 2029.

La intención de Red Eléctrica es que la infraestructura esté plenamente operativa en 2030, dando un paso de gigante en la mejora de las dotaciones eléctricas del país.