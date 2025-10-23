Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad vial

Subdelegación pone a punto las carreteras de Castellón para la temporada de nevadas

El dispositivo cuenta con máquinas quitanieves y toneladas de fundentes en los centros de Morella y Barracas para actuar en la A-23 y la N-232

Antonia García Valls presidió la reunión de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Antonia García Valls presidió la reunión de los cuerpos y fuerzas de seguridad. / Mediterráneo

Jaume Torres

Castellón

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha presidido la reunión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Coordinación de Actuaciones de la Administración General del Estado (AGE) ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia, para la campaña 2025-2026.

Al encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, han asistido los máximos responsables de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Transportes, la Guardia Civil (Comandancia y Subsector de Tráfico), la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Jefatura Provincial de Tráfico (DGT), la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación y Cruz Roja.

Coordinación

La subdelegada ha subrayado la importancia de "la anticipación y la perfecta coordinación entre todos los organismos" para minimizar las incidencias y garantizar la seguridad de los ciudadanos. "Aunque el año pasado no tuvimos episodios graves, debemos estar preparados para cualquier situación", ha afirmado García Valls. El objetivo principal del protocolo es "asegurar la vialidad en las carreteras del Estado, reducir al mínimo las restricciones al tráfico y su duración, y garantizar la atención a las personas si fuera necesario".

Durante la reunión se han revisado los medios humanos y materiales disponibles para esta campaña. La Unidad de Carreteras cuenta con un amplio dispositivo que incluye 18 máquinas quitanieves, vehículos auxiliares, personal especializado y puntos de almacenamiento de sal (1.245 toneladas) y salmuera (155.000 litros) estratégicamente situados en los centros de vialidad invernal de Morella y Barracas. Estos medios se centran principalmente en la A-23 (Autovía Mudéjar) y la N-232, las vías estatales más afectadas por las nevadas debido a su altitud.

Vehículos pesados

La Guardia Civil de Tráfico tiene preparados los dispositivos para regular la circulación, establecer cortes o restricciones si son necesarios, especialmente para vehículos pesados, y definir los puntos de embolsamiento. La UME, por su parte, mantiene sus efectivos y equipos listos para intervenir si la situación lo requiere. La DGT jugará un papel clave en la información a los conductores a través de los paneles de mensaje variable y sus canales habituales.

Finalmente, la subdelegada ha destacado la importancia de la colaboración con la provincia de Teruel, con la que se mantiene una comunicación constante y se realizará una reunión interprovincial específica la próxima semana.

TEMAS

