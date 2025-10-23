El viento deja rachas de más de 100 kilómetros por hora en Castellón

El fuerte viento que sopla este jueves en la Comunitat Valenciana está dejando rachas que superan los 100 kilómetros por hora en zonas del interior norte de Castellón, como Olocau del Rey, donde se han registrado 111 km/h, o Rosell, donde se han medido 101 km/h.

También se han registrado fuertes rachas en Vilar de Canes (98 km/h); Catíy Buñol (97); La Font de la Figuera (95); La Serratella (93); Vall d'Ebo (92); Ayora y Xixona (90); Oliva y Villena (85) y Titaguas y Confrides (84).

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias, los consorcios provinciales de bomberos han realizado diversos servicios relacionados con el viento como caída de ramas, cascotes y retirada de postes y árboles.

En Valencia, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado ocho servicios relacionados con el viento, mientras que los bomberos municipales de València han actuado en 15 incidencias, y el teléfono de emergencias 112 ha gestionado desde las 6.00 horas 8 incidencias con 11 llamadas relacionadas en La Safor, Horta Nord y Sud, y el Camp de Morvedre.

En Castellón, los bomberos provinciales han realizado un servicio por retirada de arboles en la CV-202, y en Alicante se han atendido dos actuaciones por retirada de árboles en La Vall d'Ebo y Gaianes. EFE

Previsión meteorológica