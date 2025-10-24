Depresión, ansiedad o estrés: Castellón duplica las bajas laborales por salud mental y ya cuestan 48 millones

Aunque muchas veces pasen más desapercibidas e incluso puedan resultar invisibles, las patologías de salud mental van ganando terreno entre las causas que llevan a los trabajadores de la provincia de Castellón a recibir una baja. Depresión, ansiedad o estrés, entre otros diagnósticos, motivan en los últimos cinco años completos, desde 2019, el doble de incapacidades temporales entre los empleados castellonenses.

Más en concreto, hasta 5.213 trabajadores recibieron la baja por problemas de salud mental durante el último ejercicio, el del 2024, según las últimas cifras disponibles facilitadas a este diario por parte del sector de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que representan a la gran mayoría de los trabajadores en la provincia, siendo una buena muestra de la población.

Dicho dato, a la práctica, supone que, de media, 14 empleados castellonenses tuvieron que dejar su puesto de trabajo por este motivo cada día el año pasado. La cantidad de procesos contabilizados supera en un 100% (o lo que es lo mismo, duplica), a la del 2019, cuando fueron 2.608 las bajas médicas por este tipo de patologías registradas por las mutuas.

Misma tendencia sigue la incidencia, que ha pasado en el territorio de 1,08 trabajadores por cada 1.000 en el 2019 a 2,04 durante el último ejercicio.

Aumento exponencial

Como consecuencia, el coste total de las bajas por patologías de salud mental también se ha multiplicado exponencialmente. En el 2019 ascendía en suelo castellonense a 20,96 millones de euros, mientras que en el 2024 alcanza los 48,53 millones, un 131% más. De hecho, solo entre 2023 y 2024, las dos últimas anualidades con cifras, crece hasta un 18%.

Sobre los motivos del incremento, la psicóloga del trabajo y vocal del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (COPCV), Pilar del Pueblo, sostiene que existen distintos factores: «Por un lado están los sociales, pues en la población adulta ha aumentado el número de problemas psicológicos, relacionados sobre todo con ansiedad, depresión y estrés, y al final la empresa no deja de ser un reflejo de la sociedad». Por otra parte, apunta a «los riesgos psicosociales, que también puede que estén incidiendo en este aumento, como acumulación de tareas, horarios, carga de trabajo, clima laboral, relaciones, gestión de los equipos, conciliación...».

La experta recalca, por lo tanto, la importancia de «los programas de prevención y promoción de la salud mental» y alerta del estigma que todavía existe hoy, pues «aún casi el 50% de las personas trabajadoras tienen miedo a hablar de que se siente mal» en términos de salud mental.

Abordarlo desde la ley

Desde sindicatos como CCOO ven el incremento de las bajas por salud mental como «un reflejo de la cada vez mayor presión en los centros, mayor carga de trabajo, menor estabilidad en el empleo, las plantillas reducidas...», explica la responsable de Salud Laboral de Habitat, Cristina Solera, quien destaca además la incidencia en «sectores muy precarizados como la limpieza o el empleo del hogar».

Reclama, por tanto, que «se incorporen ya de una vez los riesgos psicosociales en la ley de prevención de riesgos laborales». «Es urgente que las empresas evalúen los factores que inciden en la salud mental y las medidas preventivas para promover entornos laborables saludables», concluye.