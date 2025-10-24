¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?

El puerto de Castellón ha recibido la primera escala del Emerald Sakara, un yate de lujo que navega bajo pabellón de Bahamas y que forma parte del segmento más exclusivo del turismo marítimo. Su silueta estilizada y su diseño contemporáneo no han pasado desapercibidos en el muelle de Levante.

El buque pertenece a la división suiza Emerald Cruises, propiedad del grupo Scenic, con sede en Australia, especializado en cruceros fluviales y oceánicos de alto nivel. Fue botado en 2023 en los astilleros de Ha Long (Vietnam).

Emerald Sakara. / Mediterráneo

Datos técnicos

Con 5.175 toneladas brutas, el Emerald Sakara mide 110 metros de eslora, 16 metros de manga y tiene un calado de 4,20 metros. Propulsado por dos motores que suman 3.000 kW, alcanza una velocidad de 16 nudos. Su número de identificación marítima es IMO 9948827.

Un buque con gemelo

El Sakara forma parte de una clase exclusiva de embarcaciones diseñada para ofrecer travesías íntimas y confortables. Tiene un buque gemelo, el Emerald Azzurra, con idénticas características, también gestionado por Emerald Cruises.

Emerald Sakara piscina camarote privado. / Mediterráneo

Experiencia a bordo

El yate transporta a 100 huéspedes en 50 camarotes y suites, que van desde los 17 hasta los 110,8 m². 44 de ellos incluyen grandes balcones privados. El diseño interior y la distribución del espacio están pensados para maximizar el confort, con un estilo contemporáneo y materiales de alta gama.

Una piscina infinita en cubierta, rodeada de tumbonas, se convierte en uno de los principales atractivos, junto al Aqua Café, donde los pasajeros pueden relajarse con un cóctel. Además, una completa terraza de bienestar cuenta con spa, sauna de infrarrojos y gimnasio.

El exclusivo Sky Bar, en la cubierta superior, permite disfrutar de las puestas de sol en alta mar, mientras que en la popa, una plataforma marina se despliega para ofrecer actividades con kayaks, paddle surf, SEABOBs, equipo de snorkel y hasta un trampolín gigante.

Alta gastronomía y atención personalizada

El restaurante La Cucina ofrece cocina fresca de temporada con opción de comedor interior o terraza al aire libre. Por la noche, el salón Amici se transforma en un acogedor punto de encuentro con música en vivo.

Con 76 miembros de tripulación atendiendo a un máximo de 100 pasajeros, el Emerald Sakara garantiza un servicio altamente personalizado, una de las señas de identidad de la naviera.

De ruta por el Mediterráneo / Mediterráneo

En ruta por el Mediterráneo

El Emerald Sakara se encuentra actualmente realizando un crucero de nueve días por el Mediterráneo occidental, en una ruta que conecta Barcelona y Málaga. El itinerario incluye escalas en Castellón de la Plana, Alicante, Cartagena, Almería, Palma de Mallorca y Tánger, antes de concluir en la capital de la Costa del Sol.

La travesía ofrece a los pasajeros la posibilidad de descubrir enclaves emblemáticos como la Catedral de Santa María en Palma, recorrer paisajes que van del desierto al mar en Almería, o sumergirse en el ambiente de los mercados tradicionales de Tánger, cargados de aromas especiados.

El programa incluye excursiones culturales EmeraldPLUS, experiencias activas con EmeraldACTIVE, y un paquete completo de 23 comidas a bordo —con desayunos, almuerzos y cenas—, además de recepciones de bienvenida y despedida, traslados al aeropuerto y el acompañamiento de un coordinador de excursiones de Emerald Cruises.

Entre las propuestas destacadas figuran la visita a Elche, conocida por su palmeral; una ruta descendente desde el Castillo de Santa Bárbara en Alicante; y una demostración de la elegancia de los caballos andaluces, símbolo de tradición y nobleza en el sur de España.