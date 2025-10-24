EPA: Castellón crea 6.700 empleos y ya roza los 300.000 ocupados
La tasa del paro en la provincia se sitúa en el 11,59%
El número de ocupados en Castellón se sitúa en 296.200 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) pertenecientes al tercer trimestre del 2025.
Esto significa un incremento de 6.700 respecto al segundo trimestre. Por sectores, Servicios sigue siendo con mucho el que absorbe más trabajadores, con 200.600. Industria emplea a 63.600, Construcción a 23.100 y Agricultura a 8.900.
Respecto a la tasa de paro se sitúa en el 11,59%, ligera mejora respecto al anterior indicador (11,85%).
Cifras en la Comunitat Valenciana
El paro subió en 11.500 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre hasta los 325.600 desempleados, un 3,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 11,73%.
En el tercer trimestre se crearon en la Comunitat Valenciana 37.400 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 2.451.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón
- Renfe avisa de retrasos y detenciones en los Cercanías de Castellón: ya hay tres trenes afectados
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Esto es lo que cobrarán los pensionistas de Castellón en 2026
- Castellón suma 4 de los tramos más peligrosos de carretera del país