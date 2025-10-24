EPA: Castellón crea 6.700 empleos y ya roza los 300.000 ocupados

El número de ocupados en Castellón se sitúa en 296.200 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) pertenecientes al tercer trimestre del 2025.

Esto significa un incremento de 6.700 respecto al segundo trimestre. Por sectores, Servicios sigue siendo con mucho el que absorbe más trabajadores, con 200.600. Industria emplea a 63.600, Construcción a 23.100 y Agricultura a 8.900.

Respecto a la tasa de paro se sitúa en el 11,59%, ligera mejora respecto al anterior indicador (11,85%).

Cifras en la Comunitat Valenciana

El paro subió en 11.500 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre hasta los 325.600 desempleados, un 3,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 11,73%.

En el tercer trimestre se crearon en la Comunitat Valenciana 37.400 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 2.451.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.