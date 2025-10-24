Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UJI apuesta por los dobles grados y lanzará un nuevo título el curso que viene

La universidad pública de Castellón distinguirá a María Jesús Vicent Docón por sus méritos investigadores y de transferencia de conocimiento en el ámbito biomédico

El consejo de gobierno de la UJI, en plena reunión.

El consejo de gobierno de la UJI, en plena reunión. / Mediterraneo

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Largo consejo de gobierno en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, en el que destaca la aprobación de la implantación de un nuevo doble grado para el curso 2026/27, en una apuesta firme por este tipo de titulaciones que tiene ya como precedente el éxito de la doble titulación de Derecho y Administración de Empresas, con una nota de corte el pasado junio de 10,564; y el doble Magisterio de Infantil y Primaria, con un 11,894 de acceso.

El consejo ha aprobado la implantación progresiva del doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades, nuevo doble itinerario se integran de manera orgánica dos áreas de conocimiento que se complementan mutuamente a la perfección, especialmente ante el actual ecosistema informativo y cultural que demanda contenidos rigurosos, inclusivos y culturalmente informados, capaces de combatir la desinformación, incorporar criterios de accesibilidad y diversidad y responder a los desafíos éticos asociados a la IA generativa, la gestión de datos y los nuevos formatos de circulación de mensajes.

Estudiantes de Audiovisuales, en una jornada.

Estudiantes de Audiovisuales, en una jornada. / UJI

En cinco cursos

El nuevo doble grado prepara profesionales con capacidad para analizar y transformar el entorno mediático desde una perspectiva de responsabilidad social: creación y desarrollo de contenidos en cine, televisión y plataformas; comunicación institucional y cultural; gestión y preservación de patrimonio audiovisual; mediación y alfabetización mediática; cumplimiento ético y responsabilidad en medios y plataformas; así como proyección hacia la investigación y la docencia.

El programa de doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades prevé que el estudiantado admitido curse 348 ECTS repartidos en cinco cursos académicos.

En concreto, serán cinco las plazas ofrecidas, cedidas de los títulos implicados. El acceso a las mismas se realizará por vía general de preinscripción universitaria en el programa correspondiente.

Distinción a la biomédica Mª Jesús Vicent

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informado además al consejo de gobierno de la distinción que la UJI otorgará a María Jesús Vicent Docón por sus méritos investigadores y de transferencia de conocimiento en el ámbito biomédico. La distinción se otorgará en el acto de apertura del curso 2025/26 de la Escuela de Doctorado, que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

María Jesús Vicent recibirá la distinción de la UJI en la apertura de le Escuela de Doctorado.

María Jesús Vicent recibirá la distinción de la UJI en la apertura de le Escuela de Doctorado. / Mediterraneo

María Jesús Vicent Docón es doctora en Química por la Universitat Jaume I, con especialización en química supramolecular y materiales. Ha participado en estancias internacionales en la Universidad de California (Berkeley) y en la Universidad de Cardiff, con una beca Marie Curie, iniciando su trayectoria en nanomedicina. Actualmente, dirige el Laboratorio de Polímeros Terapéuticos y el Programa de Cáncer del Centro de Investigación Príncipe Felipe, y coordina la Plataforma Europea de Cribado.

Es investigadora distinguida y profesora de posgrado en la UJI, y codirectora de la Unidad Mixta en Terapias Avanzadas en Oncología. Ha publicado más de 160 artículos científicos y es titular de 15 patentes (6 licenciadas). Cofundadora de la empresa Curapath, su investigación en nanomedicina abarca cáncer, neurodegeneración y regeneración tisular. Ha recibido numerosos reconocimientos, como el premio Rei Jaume I en Nuevas Tecnologías (2025), Samyang Award (2024), Women in Science Award (2023), Mérito a la Innovación (2023), y Premio Concepción Aleixandre a la Mujer Científica Valenciana (2021).

Más créditos en Ciencias

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado ha presentado al Consejo de Gobierno el informe de la ejecución del Plan de Ordenación Docente (POD) correspondiente al curso académico 2024-2025 en que se informa de la asignación de la docencia en los diferentes grados y másteres oficiales y la asignación docente a nivel de departamento.

Según el informe, durante el curso 2024-2025 se impartieron en títulos de grado un total de 16.321,15 créditos, lo que supone un incremento del 0,7% respecto a los impartidos el curso anterior. Del total de créditos impartidos en grados, el 89,29% correspondían a formación básica, obligatorias, prácticas y trabajos de fin de grado y el 10,71% restante fue para docencia de asignaturas optativas.

Imagen del Ágora de la UJI.

Imagen del Ágora de la UJI. / Mediterraneo

Por centros, las titulaciones adscritas a la ESTCE han impartido el porcentaje más grande de créditos con un 30,24%, mientras que en la FCHS se impartieron el 28,23%, en la FCJE el 25,38% y en la Facultad de Ciencias de la Salud un 16,16%.

En cuanto a los másteres oficiales, en el curso 2024-2025 se ha impartido docencia en 40 másteres, organizados en 44 planes de estudios diferentes con un total de 3.698,04 créditos. Del total de créditos, el 82,60% ha sido impartido por profesorado de la Jaume I y el 17,40% por profesorado externo.

En último lugar, el informe resume la estructura de la plantilla de PDI con POD para el curso 2024-2025, con un total de 1.670 docentes.

Más incentivos para el profesorado

El consejo de gobierno ha aprobado la convocatoria del sistema de incentivos a la calidad del profesorado y reconocimiento de la tarea del personal docente e investigador, correspondiente al año 2025. Esta convocatoria incluye tanto la solicitud de incentivos con criterios propios como la solicitud de incentivos con criterios autonómicos.

La convocatoria va dirigida al personal docente e investigador y personal investigador de la Universitat Jaume I que haya prestado servicios durante el año 2025. Puede solicitar los incentivos del sistema propio el profesorado de la Universitat Jaume I, a tiempo completo, con régimen funcionarial o laboral, el personal investigador a tiempo completo, contratado al amparo de los artículos 21, 22, 23 y 23 bis de la Ley de la Ciencia, y el profesorado a tiempo parcial con contrato laboral indefinido. La convocatoria de incentivos propios sólo tendrá efecto después de que el Consejo Social de la Universitat Jaume I apruebe las bases del sistema propio.

Noticias relacionadas y más

Puede solicitar los incentivos del sistema autonómico el personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios a tiempo completo. La aceptación de los incentivos autonómicos implica la renuncia al sistema propio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents