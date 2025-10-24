La UJI apuesta por los dobles grados y lanzará un nuevo título el curso que viene

Largo consejo de gobierno en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, en el que destaca la aprobación de la implantación de un nuevo doble grado para el curso 2026/27, en una apuesta firme por este tipo de titulaciones que tiene ya como precedente el éxito de la doble titulación de Derecho y Administración de Empresas, con una nota de corte el pasado junio de 10,564; y el doble Magisterio de Infantil y Primaria, con un 11,894 de acceso.

El consejo ha aprobado la implantación progresiva del doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades, nuevo doble itinerario se integran de manera orgánica dos áreas de conocimiento que se complementan mutuamente a la perfección, especialmente ante el actual ecosistema informativo y cultural que demanda contenidos rigurosos, inclusivos y culturalmente informados, capaces de combatir la desinformación, incorporar criterios de accesibilidad y diversidad y responder a los desafíos éticos asociados a la IA generativa, la gestión de datos y los nuevos formatos de circulación de mensajes.

Estudiantes de Audiovisuales, en una jornada. / UJI

En cinco cursos

El nuevo doble grado prepara profesionales con capacidad para analizar y transformar el entorno mediático desde una perspectiva de responsabilidad social: creación y desarrollo de contenidos en cine, televisión y plataformas; comunicación institucional y cultural; gestión y preservación de patrimonio audiovisual; mediación y alfabetización mediática; cumplimiento ético y responsabilidad en medios y plataformas; así como proyección hacia la investigación y la docencia.

El programa de doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades prevé que el estudiantado admitido curse 348 ECTS repartidos en cinco cursos académicos.

En concreto, serán cinco las plazas ofrecidas, cedidas de los títulos implicados. El acceso a las mismas se realizará por vía general de preinscripción universitaria en el programa correspondiente.

Distinción a la biomédica Mª Jesús Vicent

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informado además al consejo de gobierno de la distinción que la UJI otorgará a María Jesús Vicent Docón por sus méritos investigadores y de transferencia de conocimiento en el ámbito biomédico. La distinción se otorgará en el acto de apertura del curso 2025/26 de la Escuela de Doctorado, que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

María Jesús Vicent recibirá la distinción de la UJI en la apertura de le Escuela de Doctorado. / Mediterraneo

María Jesús Vicent Docón es doctora en Química por la Universitat Jaume I, con especialización en química supramolecular y materiales. Ha participado en estancias internacionales en la Universidad de California (Berkeley) y en la Universidad de Cardiff, con una beca Marie Curie, iniciando su trayectoria en nanomedicina. Actualmente, dirige el Laboratorio de Polímeros Terapéuticos y el Programa de Cáncer del Centro de Investigación Príncipe Felipe, y coordina la Plataforma Europea de Cribado.

Es investigadora distinguida y profesora de posgrado en la UJI, y codirectora de la Unidad Mixta en Terapias Avanzadas en Oncología. Ha publicado más de 160 artículos científicos y es titular de 15 patentes (6 licenciadas). Cofundadora de la empresa Curapath, su investigación en nanomedicina abarca cáncer, neurodegeneración y regeneración tisular. Ha recibido numerosos reconocimientos, como el premio Rei Jaume I en Nuevas Tecnologías (2025), Samyang Award (2024), Women in Science Award (2023), Mérito a la Innovación (2023), y Premio Concepción Aleixandre a la Mujer Científica Valenciana (2021).

Más créditos en Ciencias

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado ha presentado al Consejo de Gobierno el informe de la ejecución del Plan de Ordenación Docente (POD) correspondiente al curso académico 2024-2025 en que se informa de la asignación de la docencia en los diferentes grados y másteres oficiales y la asignación docente a nivel de departamento.

Según el informe, durante el curso 2024-2025 se impartieron en títulos de grado un total de 16.321,15 créditos, lo que supone un incremento del 0,7% respecto a los impartidos el curso anterior. Del total de créditos impartidos en grados, el 89,29% correspondían a formación básica, obligatorias, prácticas y trabajos de fin de grado y el 10,71% restante fue para docencia de asignaturas optativas.

Imagen del Ágora de la UJI. / Mediterraneo

Por centros, las titulaciones adscritas a la ESTCE han impartido el porcentaje más grande de créditos con un 30,24%, mientras que en la FCHS se impartieron el 28,23%, en la FCJE el 25,38% y en la Facultad de Ciencias de la Salud un 16,16%.

En cuanto a los másteres oficiales, en el curso 2024-2025 se ha impartido docencia en 40 másteres, organizados en 44 planes de estudios diferentes con un total de 3.698,04 créditos. Del total de créditos, el 82,60% ha sido impartido por profesorado de la Jaume I y el 17,40% por profesorado externo.

En último lugar, el informe resume la estructura de la plantilla de PDI con POD para el curso 2024-2025, con un total de 1.670 docentes.

Más incentivos para el profesorado

El consejo de gobierno ha aprobado la convocatoria del sistema de incentivos a la calidad del profesorado y reconocimiento de la tarea del personal docente e investigador, correspondiente al año 2025. Esta convocatoria incluye tanto la solicitud de incentivos con criterios propios como la solicitud de incentivos con criterios autonómicos.

La convocatoria va dirigida al personal docente e investigador y personal investigador de la Universitat Jaume I que haya prestado servicios durante el año 2025. Puede solicitar los incentivos del sistema propio el profesorado de la Universitat Jaume I, a tiempo completo, con régimen funcionarial o laboral, el personal investigador a tiempo completo, contratado al amparo de los artículos 21, 22, 23 y 23 bis de la Ley de la Ciencia, y el profesorado a tiempo parcial con contrato laboral indefinido. La convocatoria de incentivos propios sólo tendrá efecto después de que el Consejo Social de la Universitat Jaume I apruebe las bases del sistema propio.

Puede solicitar los incentivos del sistema autonómico el personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios a tiempo completo. La aceptación de los incentivos autonómicos implica la renuncia al sistema propio.