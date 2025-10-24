L'UJI analitza l’habitatge en llocs de despoblament
Una jornada reuneix persones expertes, professionals i representants institucionals
La Universitat Jaume I ha acollit la jornada Habitatge enfront del despoblament, una trobada de debat i reflexió sobre el paper de l’habitatge com a element clau per a afrontar el despoblament i impulsar el desenvolupament sostenible dels territoris rurals. L’activitat s’emmarca en el programa de la Càtedra AVANT de l’UJI i ha comptat amb la col·laboració de la Càtedra de Cohesió i Innovació Territorial de la Diputació de Castelló i la Càtedra Living Architecture de la Universitat Politècnica de València (UPV).
La jornada ha reunit persones expertes, professionals i representants institucionals per a analitzar, des d’una perspectiva multidisciplinària, les claus urbanes, tecnològiques, socioeconòmiques i polítiques vinculades a l’habitatge en els territoris despoblats.
Taules rodones
La primera taula redona, amb el títol Innovació urbana i tecnològica: respostes al despoblament, ha abordat la necessitat d’impulsar nous models de planificació i gestió territorial, més flexibles i adaptats a la realitat dels pobles, així com la importància de la innovació, la connectivitat i la sostenibilitat com a motors de revitalització del territori.
A continuació, la taula Claus socioeconòmiques i polítiques de l’habitatge en territoris despoblats ha centrat el debat en la importància de garantir l’accés a un habitatge assequible, la coordinació entre polítiques públiques i la implicació de la ciutadania i del teixit empresarial en la construcció de comunitats rurals viables.
La jornada ha comptat amb la participació de professorat de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat Politècnica de Catalunya, que han aportat les seues experiències i propostes en matèria d’urbanisme, arquitectura i innovació territorial.
Redorat
L’acte ha finalitzat amb la intervenció de José Antonio Redorat, director general d’Administracions Locals de la Generalitat valenciana, qui ha destacat el compromís institucional amb les iniciatives orientades a enfortir la cohesió territorial i garantir l’equitat entre el món rural i urbà.
En definitiva, la jornada ha posat en relleu que garantir l’accés a l’habitatge en els pobles és essencial per a mantenir viva la seua identitat, atraure nova població i assegurar un futur amb oportunitats per al conjunt del territori.
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón
- Renfe avisa de retrasos y detenciones en los Cercanías de Castellón: ya hay tres trenes afectados
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Esto es lo que cobrarán los pensionistas de Castellón en 2026
- Castellón suma 4 de los tramos más peligrosos de carretera del país