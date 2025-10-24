Paula, una castellonense en Kenia: "El Uber aquí funciona mucho mejor que en España"

Paula Fuentes Navarro era maestra de Infantil en el colegio Carmelitas de Castelló. A sus 30 años, el pasado mes de enero, después de varias experiencias en África decidió hacer las maletas e instalarse durante al menos un año en Kenia, concretamente en su capital, Nairobi. Allí sigue diez meses después como voluntaria y su idea es la de seguir durante un tiempo más: “Me va a dar mucha pena volver. La experiencia es una pasada. Estoy feliz”.

La castellonense recuerda los pasos que siguió para emprender esta aventura: “Quería hacer voluntariado, pero no en una gran oenegé porque había oído experiencias de todo tipo. El sacerdote de Santa Joaquina, la parroquia que tenemos junto al cole, Jean Chrysostome, me recomendó que me pusiera en contacto con Ameafrica, una asociación de Almassora pequeña que realiza una muy buena labor”. Con esta oenegé viajó a Nairobi, donde reside, y ejerce como profesora de niños desde 2 hasta 14 años en el barrio de Soweto, en Nairobi: “Es una zona bastante pobre; la gente vive en chabolas, pero son muy agradecidos y tienen una disciplina ejemplar de la que deberíamos tomar nota”.

Imágenes de Paula en Kenia, país que está conociendo a fondo los últimos meses. / Mediterráneo

Para acudir al colegio a diario, Paula revela que está “a 15 minutos en coche. Suelo ir en Uber, que funciona mucho mejor que en España. Coger un taxi no es tan seguro, pero no he tenido problemas”. Al respecto, la profesora afirma que quienes estén interesados en viajar al país africano no deben obsesionarse con la seguridad: “Desde el primer día he estado con los locales y no he pasado miedo nunca. La gente es maravillosa. Tienes que ir con cuidado, pero como en otros sitios, y siempre están dispuestos a ayudar. Además tienen un sentido del humor increíble y les gusta salir; son muy sociables. Tienen una cultura similar a la española”.

Afirma la castellonense por el mundo que este año se le ha pasado “volando”, aunque no oculta las diferencias con su tierra natal: “No puede ser todo más distinto. Aquí no tienen nada y comparten todo”. Sobre su experiencia profesional revela que “con los pequeños hago manualidades y a los más mayores, en el tiempo que tengo, que no es mucho, les enseño algo de español”. Para facilitar la adaptación está aprendiendo suahili: “A nivel personal estoy aprendiendo de su cultura. Lo que más me llevo es valorar lo que tenemos. Aquí son felices con nada”.

Lo que más echa de menos, eso sí, es “la comida. Una buena paella”. Como no ingresa nada al estar como voluntaria “no dispongo tampoco de un presupuesto muy elevado como para acudir de forma regular a sitios de turistas”. Pese a ello, recomienda viajar a Kenia, y si es posible como voluntario, “a todo el mundo. Te abre la mente”. Además, añade, es muy bonito: “Sus playas no tienen que envidiar a las del Caribe. Para quitarme la morriña de la playa de Benicàssim he ido a Mombasa o Watamu y son zonas espectaculares. Además para disfrutar de la naturaleza pocos sitios hay como Masai Mara o Amboseli”.