Las peores previsiones se cumplen: Primeras ilegalidades en unas Columbretes sin vigilancia

Desde todos los ámbitos implicados de un modo y otro (sindical, científico, turístico e institucional), lo advirtieron antes de que el Ministerio de Agricultura y Pesca aplicara los recortes en la supervisión de la reserva marina de les Illes Columbretes: Si se reducían al 50%, como así ha sido, los turnos permanentes e ininterrumpidos de vigilancia, no tardarían en producirse comportamientos prohibidos, y así ha sido.

Durante un mes, nadie ha velado por el cumplimiento de las restricciones que protegen la reserva marina, el doble de tiempo de lo que en principio se dijo. En septiembre, se habló de que de los dos turnos de quince días con dos guardas cada uno que existían hasta el mes pasado y que se han mantenido así durante treinta años, se iban a reducir a uno, de manera que durante la mitad del mes, las islas se quedarían sin supervisión. Pero lo cierto es que, finalmente, ese periodo se ha prolongado durante un mes, según confirman fuentes sindicales.

El 24 de septiembre se hizo efectiva la aplicación de los recortes y la reserva se quedó sin guardas. Hasta este miércoles, 22 de octubre, no se ha incorporado el nuevo equipo que, a priori, permanecerá en la reserva dos semanas, antes de otro periodo en blanco.

Este periódico ha tenido acceso a imágenes de dos incidencias de las que se consideran graves. Una de ellas, la protagonizó un velero de 25 metros de eslora, que decidió anclar en una boya destinada a embarcaciones que no superan los 15 metros, «pasó rozando el bajo de trencatimons, al final pasará una desgracia», aseguran las fuentes sindicales consultadas. Indican que al no anclar en la boya correspondiente «se puede romper la cuerda, arrastrar el bloque del fondo o girar y golpear a otro barco», una situación que, hasta septiembre, controlaban los guardas.

La otra irregularidad, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información, la cometió un barco profesional, al que pillaron «tirando agua a la bahía, que estarían utilizando para alguna operación industrial de pesca». Remarcan que en las reservas marinas «están completamente prohibidas ese tipo de acciones, no se puede limpiar el barco ni siquiera unos platos, nada».

«Y estas son las incidencias que se han visto, no queremos ni pensar lo que estará pasando sin que nadie lo sepa», advierten quienes siguen defendiendo del riesgo al que están expuestas les Columbretes, y que «puede llegar a ser irreversible».