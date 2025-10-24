El PPCS acusa a Sánchez de "privarnos de inversiones cruciales para el desarrollo"

La presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, acusó este jueves en la reunión de la Junta Directiva celebrada en Benicarló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "privarnos de inversiones cruciales para el desarrollo".

"Frente a este castigo, soluciones. Es a lo que nos comprometimos con nuestra provincia y es el objetivo que estamos decididos a cumplir, proteger los derechos de los castellonenses", defendió Barrachina, quien puso en valor la inversión de 50,9 millones en los municipios de la Diputación anunciada este jueves.

Hoja de ruta

La dirigente ha marcado una hoja de ruta clave para dirigir a la provincia de Castellón "hacia retos y desafíos que den respuesta a las necesidades de los castellonenses y garanticen el bienestar que el Gobierno de España nos niega". "Se trata de alcanzar un objetivo común", ha declarado la mandataria, "porque mi tierra, más que nunca, necesita que superemos el castigo del socialismo".

Barrachina remarcó la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante tres años, que suponen "tres años de castigo porque ni hay inversiones ni se paga lo que se debe". "La infrafinanciación está provocando que recibamos menos de lo que nos corresponde. Y no es poco. Más de 200 millones de euros para toda la provincia", ha reiterado.

La líder del PPCS ha reivindicado, "más que nunca", los 50,9 millones de euros de inversión que marcarán la hoja de ruta en el presupuesto de la Diputación Provincial de Castellón para 2026 frente "a las zancadillas de Sánchez". Con ellos, para "trabajar cada día por los castellonenses", se dotan económicamente el plan Impulsa, el fondo de cooperación municipal, el fondo para la lucha contra el despoblamiento y el fondo para municipios turísticos.