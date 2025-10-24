El PSPV de Castelló diu que el model de Mazón, Ayuso i Bonilla és “el de la incompetència”
Samuel Falomir denuncia que el model de Mazón, Ayuso i Moreno “destrueix vides i debilita els serveis públics”.
El PSPV-PSOE de la província de Castelló ha alertat que el model de govern del Partit Popular que representen Carlos Mazón, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla és “el de la incompetència, un model que ja està destruint vides i que és un ‘spoiler’ del que passaria a tot Espanya si governaren Feijóo i Abascal”.
El secretari general provincial, Samuel Falomir, ha denunciat que “el PP no comet errors puntuals, aplica de manera deliberada un model que debilita els serveis públics, privatitza la sanitat i beneficia una elit privilegiada mentre deixa desemparada la majoria social”.
En paraules seues, “el que està passant a la Comunitat Valenciana, Madrid o Andalusia, amb dones que han perdut la vida per retards intolerables en proves de detecció del càncer, és una mostra dolorosa del que implica tindre governs de dretes que anteposen el negoci a la salut”.
“El problema no és la falta de recursos, sinó la gestió del PP”
Falomir ha recordat que “en aquests set anys de govern de Pedro Sánchez, les comunitats autònomes han rebut 300.000 milions d’euros més que amb els executius del PP, però malgrat això, allà on governen de la mà de l’extrema dreta els serveis públics estan pitjor que mai”.
“El problema no és la falta de recursos, l’excusa de sempre del PP, sinó la seua nefasta gestió i la seua visió ideològica, que considera la sanitat, l’educació o la dependència com una despesa i no com un dret”, ha remarcat.
El dirigent socialista ha posat com a exemple “la caiguda dels programes de detecció precoç del càncer de mama a la Comunitat Valenciana, on el Consell de Mazón continua retallant i bloquejant inversions mentre presumeix de superàvit”, o “els retards de fins a dos anys per a una ecografia a Madrid, on el model d’Ayuso ha convertit la sanitat pública en un negoci per a uns pocs”.
“Mentre desmantellen els serveis públics d’allà on governen, destrueixen vides i oportunitats de futur”, ha lamentat Falomir.
“El PSOE és l’única garantia de progrés i justícia social”
En aquest sentit, Falomir ha assegurat que “el PSOE és l’única garantia de progrés i justícia social” i ha reivindicat que “no tots els governs són iguals”.
“El Govern de Pedro Sánchez ha demostrat que la política pot millorar la vida de la gent amb més beques, més ajudes a l’habitatge, més recursos per a la sanitat pública i més drets per a qui menys té”, ha explicat.
Falomir ha advertit que “el que està passant a la nostra terra, a Madrid o a Andalusia és un avanç del que patiria tot el país si Feijóo i Abascal arriben a la Moncloa”.
“Per això no podem permetre que tornen els qui van destrossar els serveis públics. El nostre deure com a socialistes és continuar defensant un model de país on la igualtat d’oportunitats no depenga de la renda ni del codi postal, i on la vida i la dignitat de les persones estiguen sempre per damunt dels interessos d’uns pocs”, ha conclòs.
