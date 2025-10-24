Renfe programa 24 servicios de bus por obras entre las estaciones de Castelló y l'Aldea-Amposta
La compañía ofrece un total de 1.200 plazas de autobús para los viajeros de Larga Distancia entre L’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València y Alicante
Los servicios de Media Distancia también contarán con un plan de transporte alternativo por carretera entre las estaciones de Castelló de la Plana y Vinaròs
Con motivo de las obras de mejora de la infraestructura que Adif está ejecutando para la adaptación al ancho UIC en el tramo de la línea entre las estaciones de L’Aldea-Amposta-Vinaròs-Castelló, Renfe ofrecerá un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo.
El dispositivo contempla 24 servicios de autobús con una oferta total de 1.200 plazas.
Fechas y afectaciones en Larga Distancia
Este plan alternativo por carretera, entre L’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València y Alicante, estará operativo los sábados 25 de octubre y 8 de noviembre.
Además, esos días, el Intercity Barcelona–Cartagena tendrá origen y destino en València Nord.
Por otro lado, los domingos 26 de octubre y 9 de noviembre se restablecerá el servicio habitual, con las siguientes excepciones:
- El Euromed con salida a las 6.55 h desde Alicante hacia Barcelona no circulará.
- El Alvia Barcelona–Cádiz tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.
Media Distancia: refuerzos y cortes parciales
Los servicios de Media Distancia de la línea València–Vinaròs contarán con un plan alternativo de transporte por carretera entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada de los sábados y hasta las 12.00 h de los domingos.
El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren, y a partir de las 12.00 h de los domingos se recuperará el servicio ferroviario habitual.
Además, el tren de Media Distancia entre València y Tortosa efectuará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa.
