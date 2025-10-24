Toni Nadal y Miriam Fernández en Castellón: el II Congreso fomentará valores de superación

La Diputación de Castellón impulsa el II Congreso ‘Importa Castellón’, que regresa con testimonios de personas que representan el esfuerzo, la superación y la constancia, con el objetivo de fomentar entre la juventud de la provincia los valores universales que también comparte la institución provincial.

A través de la Fundación ‘Lo Que De Verdad Importa (LQDVI)’, el encuentro, que se celebrará el 30 de octubre en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, compartirá las experiencias de Toni Nadal, entrenador y mentor de Rafa Nadal, y de la cantante y actriz Miriam Fernández, quien ha superado los desafíos de una parálisis cerebral para alcanzar sus sueños.

Testimonios que inspiran: Miriam Fernández y Toni Nadal

“El próximo jueves tendremos una nueva oportunidad para reflexionar sobre lo que de verdad importa, y para que los jóvenes de nuestra provincia entiendan el valor del esfuerzo, el trabajo y la superación ante los obstáculos, a través de experiencias reales”, ha destacado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

El encuentro, que la Diputación impulsa por segundo año consecutivo tras el éxito de la primera edición, mantiene su formato cercano y el compromiso con la difusión de valores humanos.

Desde la Fundación explican que su propósito es “seguir contribuyendo a que los jóvenes de Castellón encuentren la inspiración, reflexión y motivación necesarias para distinguir qué es lo verdaderamente importante en sus vidas”.

Miriam Fernández abrirá el congreso con su historia de superación personal: pese a la parálisis cerebral diagnosticada al nacer, el acoso escolar y la pérdida de seres queridos, ha logrado convertirse en cantante y actriz, demostrando que “la felicidad es una decisión diaria”.

A continuación, será el turno de Toni Nadal, entrenador y preparador físico que dedicó su carrera a la formación y mentoría de Rafa Nadal, inculcándole valores como la disciplina, la humildad y el respeto. En la actualidad, Nadal ofrece conferencias inspiradoras y dirige la Rafa Nadal Academy en Mallorca.

Valores, juventud y compromiso provincial

Esta nueva edición de ‘Importa Castellón’ busca consolidar el éxito del año pasado, que reunió a más de 600 jóvenes con testimonios inspiradores como los de Amuda Goueli y Jaime Garrastazu.

La presidenta Marta Barrachina subraya que “‘Importa Castellón’ acerca experiencias que ayudan a la juventud a descubrir qué es lo importante en sus vidas y cuál es el camino para acertar en sus decisiones”.

Añade que “transmitir valores clave a quienes serán los artífices del progreso de esta provincia, y hacerlo con el apoyo de esta Diputación, es esencial para construir el futuro de esta tierra y de quienes la habitan”.

Por su parte, la diputada de Juventud, María Tormo, ha incidido en “la importancia de no olvidar los valores que deben guiar la vida de quienes aún se están formando”, destacando que “detrás de todo logro hay esfuerzo, trabajo, disciplina y compromiso”.

La Fundación LQDVI y el compromiso con los jóvenes

La Fundación ‘Lo Que De Verdad Importa’ es una organización sin ánimo de lucro dedicada a difundir valores humanos, éticos y morales universales. Nació en 2007 con un primer congreso gratuito para jóvenes y desde entonces ha ampliado su presencia en España y otros países.

Para el Congreso ‘Importa Castellón’ del 30 de octubre, ya se roza el millar de inscritos, una cifra que refleja el interés de la juventud castellonense en un evento que recordará que valores como la superación, la tolerancia, la solidaridad y el esfuerzo son el primer paso para afrontar los retos con ilusión y motivación.