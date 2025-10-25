Castellón estira el verano: junio y septiembre repuntan en viajeros

El sector turístico de la provincia de Castellón persigue desde hace años avanzar hacia la desestacionalización con tal de evitar que la actividad se concentre solo durante unos pocos meses al año, con los efectos que ello tiene sobre el empleo o la rentabilidad de los establecimientos.

El último verano resulta una buena muestra de cómo poco a poco se consigue dar pasos hacia dicho objetivo. Los datos publicados estos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la actividad en los hoteles evidencian que la demanda se extiende cada vez más en el tiempo.

645.000 huéspedes en hoteles

Durante los meses que conforman el verano se contabilizaron 645.313 viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros castellonenses, un 2,4% más que el registro del 2024, cuando fueron 630.185 visitantes.

No obstante, si se miran los resultados mes a mes se da una clara tendencia: junio y septiembre, que hasta ahora eran los meses menos preferidos de la temporada estival, ahora son los que más crecen, con mejoras que rondan en ambos casos el 7%. En concreto, junio alcanza los 151.305 huéspedes, un 6,62% más. Mientras, septiembre se queda con 146.872 viajeros, un 7,05% más.

Evolución de la demanda turística. / MEDITERRÁNEO

Junio, de hecho, ya pisa de cerca los talones a julio, que esta vez pincha y se deja un 3,69% de visitantes, al registrar 157.677 este año. Agosto, en cambio, sigue siendo el líder indiscutible en el sector turístico en Castellón, con 189.504 visitantes y un repunte del 1,13% interanual.

Más difícil en julio y agosto

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) de Castellón, Luis Martí, valora que los datos del INE «constatan un nuevo crecimiento este verano», a la vez que ve «llamativo» el repunte más elevado en junio y septiembre. Ahora bien, el representante de la patronal matiza que «julio y agosto tienen ya una ocupación tan alta que es muy difícil crecer en ellos».

La estadística del INE también apunta que, durante este verano, tanto las tarifas como los ingresos por habitación disponible han evolucionado al alza. Los precios subieron entre un 9,75% en agosto y un 12,95% en julio. En el caso de los ingresos, repuntaron del 19,93% en junio al 10,62% en septiembre.