Los mayores de 50 conquistan el mercado de la vivienda en Castellón: ya son cuatro de cada diez compradores

El paso para convertirse en propietario de una vivienda se da cada vez más tarde en la provincia de Castellón hasta tal punto de que cuatro de cada diez compradores ya superan los 50 años.

Así lo revelan los datos del nuevo portal del Consejo General del Notariado, que evidencian de forma clara las dificultades de acceso a la vivienda que sufren los castellonenses más jóvenes. En detalle, del total, el 22,1% de los adquirientes a lo largo del último año tienen de 51 a 60 años, otro 13,27% forma parte de la franja de 61 a 70 años, mientras que el 4,93% tiene más de 70 años. Estos tres grupos de edad, en su conjunto, representan el 40,3%.

El colectivo más numeroso es el de la franja de 41 a 50 años, con un 27,53% de las operaciones de compraventa de viviendas de la provincia. El de 31 a 40 queda en segundo lugar, con el 23,07%. En cambio, a mucha distancia, figuran los menores de 31 años, que apenas protagonizaron el 9,09% de las transacciones inmobiliarias. La edad mediana, de hecho, alcanza ya los 50 años.

Inversión o liquidez

«Se está dando la circunstancia, por un lado, de que la gente más mayor tiene la capacidad de invertir, no ya para vivienda habitual, sino para destinarla a alquiler», analiza el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu.

El representante del sector justifica el hecho de que cada vez haya compradores más mayores en que «a diferencia de los jóvenes, también tienen más facilidad para formalizar una compraventa, ya que tienen el dinero ahorrado para costear la entrada que solicitan los bancos para conceder una hipoteca o los gastos».

Siguiendo con el perfil de los compradores, los particulares continúan siendo mayoría, con el 85,45%, mientras que las personas jurídicas, como las empresas, están al frente del 14,55% de las operaciones realizadas.

Con todo, hay un factor determinante en el envejecimiento de los adquirientes de vivienda y no es otro que los altos precios. Los notarios recogen en su estadística que, en estos momentos, el importe medio de cada operación ronda los 111.921 euros, con un precio por metro cuadrado de 1.144 euros en el territorio provincial. Hace diez años estos valores estaban en 86.596 y 812 euros