El 'hub' tecnológico del Puerto de Castellón, un paso más cerca

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, ha licitado por un importe de 216.255,54 euros (más IVA) el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación energética y funcional de los antiguos cines del complejo Puerto Azahar, el inmueble que albergará el futuro hub de tecnologías digitales de Castellón.

La empresa o UTE que resulte adjudicataria en este proceso dispondrá de un plazo de 24 semanas desde la formalización del contrato para redactar tanto el proyecto básico como el de ejecución, así como toda la documentación necesaria para el desarrollo de las obras y su posterior puesta en uso. El plazo para presentar ofertas finaliza el 7 de noviembre.

Un multiespacio para formación, innovación y empresas

"El objetivo es transformar este edificio, que en el pasado albergó cines y locales comerciales, en un espacio multipropósito que acogerá áreas de formación, innovación y empresas en el marco de la estrategia del Consell de establecer polos de I+D+i y desarrollo tecnológico en los principales puertos de la Comunitat Valenciana", explica Cano.

La titular de Innovación ha subrayado la importancia de esta iniciativa para dinamizar el emprendimiento tecnológico y potenciar la atracción de talento e inversiones en la provincia de Castellón. "El futuro hub del Puerto es una oportunidad para reforzar el ecosistema de I+D+i, propiciando las condiciones idóneas para que las ideas innovadoras puedan materializarse con éxito", insiste.

Cuatro plantas con una superficie conjunta de más de 6.000 m2

En la actualidad, el inmueble cuenta con una superficie de 6.155 metros cuadrados, distribuida en cuatro plantas, que se rehabilitarán para satisfacer las necesidades de sus potenciales usuarios: startups y emprendedores, empresas y asociaciones empresariales, instituciones educativas, centros de investigación, profesionales freelance y personas interesadas en el aprendizaje tecnológico.

El futuro centro ofrecerá, por tanto, actividades y servicios de interés tanto a la comunidad científica y educativa como a las empresas, facilitando el acceso a bancos de prueba o proporcionando formación especializada que contribuya a elevar la empleabilidad y permanencia en el mercado laboral de las personas que residen en la provincia de Castellón.

La distribución, por plantas

El pliego técnico que acompaña la licitación contempla una ordenación general de usos por plantas, que reserva para el nivel a pie de calle la creación de locales de usos complementarios a los del propio hub, a los que se podrá acceder directamente desde la vía pública. La idea es que el centro "no se convierta exclusivamente en un espacio de trabajo", sino que incorpore otras estancias que aporten valor y permitan a los usuarios "conciliar su vida laboral y su tiempo libre".

La primera planta, de acuerdo con esa misma distribución, albergará una gran área de coworking con mesas compartidas y puesto de trabajo individuales.

El modelo anterior se reeditará en el segundo piso, donde también se ha previsto ubicar una zona de exposición .

. En la cubierta se recoge la posibilidad de celebrar eventos, siempre que resulte compatible con la normativa urbanística.

El edificio contempla otros posibles usos...son estos

No obstante, el documento que detalla las características técnicas del futuro recinto recoge otros posibles usos a incorporar en el proyecto final como, por ejemplo:

Oficinas privadas destinadas a empresas de entre 25 a 80 trabajadores. Salas de reuniones para entre cuatro y 20 personas. Espacios colaborativos destinados a reuniones informales y dinámicas. Cabinas insonorizadas para llamadas y videollamadas. Salas de conferencias. Talleres o espacios para eventos y networking.

Las instalaciones se dotarán también de salas de formación y capacitación, algunas de ellas específicas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); laboratorios maker, que permitirán a las startups y empresas prototipar productos; así como un estudio de podcast, aislado acústicamente y con capacidad de albergar de cuatro a seis personas.

Para satisfacer las necesidades de descanso y socialización, el proyecto contará asimismo con áreas de relax, cafetería, cocina office, zonas verdes y espacios al aire libre.

"Supone un paso decisivo", subrayan desde la Generalitat

La Generalitat ha resaltado que la licitación supone "un paso decisivo" para la puesta en marcha de una iniciativa en la que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo está colaborando "estrechamente" con la Autoridad Portuaria de Castellón (PortCastelló), que es la titular de los inmuebles. De hecho, la Generalitat y la APC firmaron la pasada primavera un convenio por el que se formalizaba la puesta a disposición de estos espacios durante, al menos, 30 años con el fin de desarrollar este polo de innovación y emprendimiento. En virtud de este acuerdo, la Conselleria de Innovación asume las obras de rehabilitación del recinto, cuyo coste total se determinará una vez se redacte proyecto de ejecución.