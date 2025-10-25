La enfermera de Segorbe autora de 'La chica más valiente': 'La música ha sido mi medicina invisible'

La enfermera María José de la Concepción Moros (Segorbe, 28 de septiembre de 1980). Enfermera de profesión, es la autora del libro 'La chica más valiente', un libro de relatos escrito tras afrontar un cáncer de mama. Desde muy joven se trasladó a Castellón, a continuar con sus estudios. Estudió enfermería en Castellón y trabaja en Unión de Mutuas.

--¿Por qué decidiste escribir este libro?

--Yo nunca me llegué a imaginar que aquello en lo que ocupaba mi tiempo llegaría a convertirse en mi refugio, la verdad. Yo, como tantas madres y padres, me ocupaba de la casa, llevar y recoger a los niños al colegio y trabajar. Y de repente, te diagnostican cáncer, y todo cambia, todo se para. He pasado muchas horas en casa, en las salas de espera de los hospitales, muchos pensamientos y muchas emociones. Un día estaba esperando para hacerme una analítica y empecé a escribir cómo me sentía en ese momento. La música y la lectura me han acompañado siempre, así que aproveché frases que leía o música que escuchaba para compartirlas en mi libro.

"De repente te diagnostican el cáncer y todo cambia"

—¿Confías en que tu libro pueda ayudar a otras personas que hayan pasado por lo mismo que tú?

—Yo creo que sí. Al principio no me lo planteé así, pero estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que me dice que el libro les está gustando y que les está ayudando. Así que, por lo que me están contando, parece que sí. Y ya voy por la segunda edición.

—¿Cómo definirías el libro? ¿En qué consiste?

—Es un libro de relatos, escrito desde la soledad. Nació en esos momentos en los que pasaba horas y horas en los hospitales, en las salas de espera, durante las sesiones de quimioterapia o en casa, cuando el silencio era mi única compañía. Es, de alguna manera, el reflejo del espejo en el que me miraba en todos los sentidos tanto en lo físico como en lo emocional.

En el aspecto físico, hubo un tiempo en el que ni siquiera me reconocía al mirarme al espejo. Para mí fue muy importante enfrentarme al miedo, mirarlo de frente. En el libro escribo que aprendí a “bailar con mis monstruos” y a “deshacer madejas de nudos en mi garganta”. Recuerdo, por ejemplo, un día en que tenía que hacerme una analítica y esperaba los resultados para saber cómo estaban los niveles tumorales. En ese momento, escribir fue mi forma de soltar, de respirar, de seguir adelante.

"He aprendido a bailar con los monstruos y deshacer madejas de nudos en mi garganta"

—¿Y qué más?

—En el libro también reflejo mis agradecimientos a todas las personas que estuvieron conmigo durante ese tiempo, a mi familia, a mis amigos, al personal médico, y a todas las personas que me acompañaron sin pedir nada a cambio, ya fuera quedando para tomar un café un mensaje en el móvil o una llamada. Pero, sobre todo, la lectura, la pintura o la música, la música fue mi refugio. Como escribo en el libro, fue mi “medicina invisible”, en los momentos más difíciles cuando no podía ni levantarme y sentía que mi cuerpo callaba, la música me hablaba. Y eso hacía que dejara de pensar en lo mal que me encontraba. Sobre todo, he aprendido a vivir sin que esto me duela.

"He aprendido a vivir sin que esto me duela"

—¿Alguna canción en particular destacarías?

—El libro es un poco peculiar, porque además de los relatos incluye frases, canciones e ilustraciones. A veces una canción me tocaba especialmente, y entonces la anotaba. Por ejemplo, una de ellas dice: “Nunca supe muy bien qué había después del miedo, hasta que lo sentí tanto que me di cuenta de que solo se hallaba la oportunidad de ser valiente”. Debajo de esa frase está la canción de Coldplay, “We Pray”. Otra dice: “Elegir cómo reaccionamos a las cosas es una de las libertades más valiosas que tenemos.” Y la canción que la acompaña es “Un canto a la vida”, de Vanesa Martín. Y al final del libro, cuando hablo “Tuve que nadar en aguas en las que antes nunca nade ¡Claro que no soy la misma!” aparece “Viva la Vida”, también de Coldplay.

—¿Qué tipo de cáncer?

—Un cáncer de mama. Empecé con algunas molestias en el pecho, me hacían pruebas y al principio, todo salía bien. Hasta que, finalmente, en los resultados apareció que había un tumor en una de las mamas.

—¿Te encuentras bien?

—Sí, estoy bien. Ha sido duro el proceso ya que en un principio eran seis sesiones de quimioterapia, pero después mi oncóloga me recomendó continuar con un tratamiento de quimioterapia preventiva durante un año más. En total, he estado un año y medio con quimioterapia. Soy una persona que suele darle la vuelta a situaciones desagradables y de toda situación se aprende, así que no he dejado de hacer nada aun sin ganas ni fuerzas. He tenido la suerte de contar y participar de CAFO (Cátedra de Actividad Física y Oncológica) en la Universitat Jaume I, y me ha ido genial. El deporte me ha dado vida y los miembros de la cátedra me han ayudado tanto a nivel físico como emocional.

"Me he pasado año y medio con quimio"

—La semana pasada estuviste en el Hospital General de Castellón, ¿verdad?

—Sí, la semana pasada llevé un ejemplar de mi libro a la biblioteca del hospital. Me puse en contacto con la dirección de enfermería y me permitieron acercarme personalmente para entregarlo como un regalo. La idea es que tanto los pacientes como los acompañantes puedan tenerlo a mano, que sea algo accesible para quien lo necesite en un momento difícil.

La enfermera Majo de la Concepción hace entrega de un ejemplar de su libro 'La chica más valiente' a la biblioteca del Hospital General de Castellón con motivo del Día Mundial del Cácer de mama / SAN.GVA

—¿Hay alguna cuestión que no le haya preguntado?

—Quiero aprovechar para agradecer a cada lector que se ha atrevido a caminar junto a La chica más valiente porque no es fácil tomar un libro así. Tener un libro así y leerlo puede ser duro, y a veces, por miedo o por sentirnos identificados, provoca cierto rechazo. Por eso quiero agradecer de corazón a toda la gente que se ha atrevido a acompañarme en este camino.

—¿Cuáles son tus próximos pasos con el libro?

—Tengo pendiente presentar el libro en el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, en la Universidad de Almería y en Segorbe, en colaboración con la Asociación contra el Cáncer, al igual que una entrevista en la televisión de Segorbe.