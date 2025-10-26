'Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón

Los expedientes de cambio de uso para crear nuevas viviendas a partir de locales comerciales, trasteros o garajes; o de entresuelos que antaño se utilizaban como oficinas o consultas profesionales, está a la orden del día. Una tendencia minoritaria hace un par de años que cogió fuerza en el 2024 y se ha disparado en lo que va del 2025.

Así lo reflejan los visados tramitados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castellón (CTAC), cuya presidenta, Susana Babiloni, da cuenta de este fenómeno, que se ha extendido ya por toda la provincia y no solo en la capital, que por su mayor actividad económica concentra el grueso de los casos.

Casi una de cada cinco viviendas nuevas provienen de un cambio de uso

Otro ítem es que «se ha detectado un incremento de actividad en los proyectos relativos a cambio de uso a vivienda durante el ejercicio 2024. En la provincia de Castellón el 19,05% (casi una de cada cinco) de las viviendas nuevas que se han creado son producidas por un cambio de uso (en la ciudad de Castelló el porcentaje es de más del 40%)», resalta Babiloni.

El boom se ha afianzado en este 2025, tal y como reflejan las cifras: desde el 1 de enero hasta el 17 de octubre de este 2025 el Colegio de Arquitectos ha contabilizado 174 proyectos de cambio de uso, a una media de cuatro por semana, de más proyectos a menos:

Municipio Viviendas y m2

Castelló 123 (7.518)

Orpesa12 (1.120)

Xilxes 8 (505)

Almenara 6 (536)

Vila-real 5 (349)

Moncofa 5 (286)

Almassora 5 (264)

Segorbe 4 (315)

Benicarló 3 (382)

Sant Mateu 3 (379)

El acceso y la rentabilidad, ejes clave

De papelería a hogar: planta baja reformada en la calle Fola, con puerta y dos ventanas. / N. M.

La crisis del acceso a la vivienda y la necesidad de sacar rentabilidad a bajos que no se alquilan fácilmente ha fomentado esta práctica para la que, alertan desde CTAC, es clave recurrir a un profesional para no meter la pata y dejar truncadas las expectativas en caso de no reunir las condiciones para ser habitable, ni siquiera con una reforma de por medio.

«Nos parece muy relevante y a destacar los proyectos de cambio de uso de locales y entresuelos a vivienda en muchos municipios. Esos números se han disparado en comparación con los años anteriores. Esto refleja que realmente se está buscando un acceso a la vivienda y esta es una alternativa que la gente la está usando. Es la tendencia mayoritaria ahora; antes era muy rara», reiteró.

La conversión del local o entresuelo suele dar lugar a una única vivienda o a varias -en el caso de planta baja, con diferentes accesos-, tanto para venta como para uso propio del propietario o a alquiler. «Es importante que esto se haga siempre con un arquitecto y un proyecto porque tienes que garantizar que lo que antes tenía uso comercial o de despachos cumplan las condiciones de una vivienda digna, funcional y segura. A veces no puedes abrir más huecos para ventanas pero debes cumplir requisitos de extracción de humos, iluminación y ventilación natural, intentar que el comedor recaiga al vial y, si no es posible, ver cómo se soluciona», especificó.

El formato estrella es el estudio

Susana Babiloni, presidenta del Colegio de Arquitectos de Castellón. / ERIK PRADAS

El resultado del inmueble que sale de esta remodelación suele ser formato estudio y el promotor es el dueño particular, no suelen ser fondos de inversión. «No son viviendas de 150 m2, al contrario. Son estilo estudio, con el salón comedor y la cocina, a veces juntos o separados, el baño y luego un dormitorio o a veces dos. Vemos muchos tipos de proyectos. Depende de los metros del local en planta baja. Se da el caso de uno por una vivienda, dos o tres, pero si es muy grande, que igual ocupa media manzana de cualquier municipio pueden salir seis o siete hogares», detalló.

Para lo que antaño era un bajo tenga un confort es clave el arquitecto. «Puede que compres una casa con cierta fachada pero mucho fondo y si no consigues llevar la luz, ventilación, al final eso no es habitable, son zulos. Lo mismo que se exige a una vivienda nueva, que las características sean equiparables en estas reformas, que sea una vivienda habitable y funcional".

Despachos de la provincia citan ejemplos llevados a cabo ya: como una consulta de fisioterapia en entresuelo a piso con tres estancias para alquiler por habitaciones; el bajo de una colla a una vivienda con dos dormitorios; o un entresuelo a ocho viviendas tipo loft con trasteros para arrendar.