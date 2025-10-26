Cae el termómetro y regresan las lluvias débiles a Castellón
Las temperaturas mínimas seguirán bajando de cara al inicio de la última semana de octubre
Castellón encara el final del fin de semana con un ambiente más fresco y con probabilidad de lluvias débiles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas experimentarán un descenso notable en las máximas y localmente también en las mínimas, sobre todo en el interior norte.
El cielo se mantendrá muy nuboso durante buena parte del domingo, con precipitaciones de carácter débil y disperso. El viento soplará flojo a moderado del noroeste en el norte de la provincia, mientras que en el resto se espera componente este y noreste, tendiendo a variable al final de la jornada.
En cuanto a las temperaturas registradas, Castelló marcó este sábado una máxima de 27,3 grados y una mínima de 14,3, mientras que las rachas más intensas de viento se esperan mar adentro, con marejada y lluvias ocasionales.
El inicio de la semana
De cara al lunes, la previsión apunta a una mejoría del tiempo con cielos poco nubosos o despejados, aunque las temperaturas mínimas seguirán bajando. El viento soplará del noroeste moderado en el norte y flojo de componente oeste en el resto, cambiando a este por la tarde.
