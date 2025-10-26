Castellón espera este lunes una caída de las temperaturas de hasta 3ºC

Las temperaturas mínimas en Castellón continuarán a la baja este lunes, 27 de octubre, con descensos de hasta 3 grados menos, con un clima más frío que se mantendrá al menos hasta el viernes, según las primeras previsiones de Aemet.

Este lunes se espera una jornada poco nubosa y despejada, con un viento flojo a moderado y alguna racha muy fuerte en zonas expuestas del interior, durante la madrugada. Las mínimas se prevén entre los 4 grados en el interior y los 10 en el litoral, con un mercurio propio del otoño, que este domingo ha dejado en Castellón el valor más bajo de toda la Comunitat: 3,9ºC en Coratxà (pedanía de la Pobla de Benifassà), tal y como recoge Avamet.

Sensación térmica de 1ºC en Vilafranca

La sensación térmica con un valor menor se espera en el interior de la provincia de Castellón precisamente hoy lunes en Vilafranca, con tan solo 1 ºC; y en Morella, con 4 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera precipitaciones en este comienzo de la semana en la demarcación provincial y solamente apunta a que podrían producirse lluvias pero de carácter débil en las poblaciones del interior de Castellón, de cara al próximo jueves. En lo que respecta a la previsión para el resto del país, la inestabilidad será mayor, puesto que este lunes Andalucía y Murcia estarán en alerta por lluvias y tormentas, mientras que en Cataluña se activará la alerta amarilla por oleaje.