Castellón impulsa la creatividad de los escolares en el Concurso de Postales Navideñas

La Diputación de Castellón impulsa la creatividad de los escolares en una nueva edición del Concurso de Postales Navideñas. La institución provincial, a través de este concurso que ya alcanza la decimoquinta edición, tiene como objetivo fomentar la creatividad del alumnado y promover valores como el respeto, la empatía, el agradecimiento y la solidaridad en el marco de la celebración de las fiestas navideñas. Con esta iniciativa se busca también poner en valor la educación y la infancia.

Como ha explicado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, “la temática de este año, ‘Valora als teus’, invita al alumnado a reflexionar, mediante la creación artística, sobre la importancia de reconocer y apreciar a las personas que los rodean: familiares, amistades, docentes u otras figuras significativas que les brindan afecto, apoyo o enseñanzas”.

Así, el concurso pretende no solo reforzar estos valores, que son esenciales, sino también contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales de los más jóvenes.

¿Quién puede participar?

Podrán participar los alumnos de educación primaria y educación especial a través de sus centros educativos y como ha indicado la diputada provincial, con este concurso, los jóvenes castellonenses empiezan a preparar la Navidad en sus colegios, ya que “se trata de una actividad que busca involucrar a todo el alumnado con una iniciativa que potencia el desarrollo de su creatividad e imaginación”.

Para la presente edición se han establecido cuatro categorías y los premios serán en especie.

Por un lado, la categoría A dirigida a los alumnos de primero a tercero de primaria, y el premio consistirá en una bicicleta o en un artículo deportivo similar. La categoría B que estará dirigida a los alumnos de cuarto a sexto de primaria y el premio consistirá en una bicicleta o en un artículo deportivo similar. Por otro lado, la categoría C dirigida al alumnado de primaria matriculado en los Centros de Educación Especial, tendrá como premio un artículo deportivo o juego de mesa o similar.

Y, por último, la categoría D dirigida al alumnado de secundaria matriculado en los Centros de Educación Especial de la provincia también contará como premio un artículo deportivo o juego de mesa o similar.

Antes del 15 de noviembre

Los centros educativos interesados en participar en el concurso deberán presentar sus solicitudes entre el 10 y el 14 de noviembre (ambos incluidos). El centro educativo seleccionará, a través de sus respectivos profesores, un máximo de tres postales por cada categoría, realizadas con técnica libre en la tarjeta que facilitará la administración provincial.

Respecto a los criterios que se aplicarán a la hora de calificar las postales navideñas, las bases establecen que la originalidad, la calidad técnica, la adecuación al tema o la adaptación de la técnica a la edad del alumno, son factores que se tendrán en cuenta.

La entrega de premios al alumnado ganador se realizará el día 18 de diciembre en las dependencias de la Diputación.

Microrrelatos para mayores de 60 años

El área de Bienestar Social también ha puesto en marcha una nueva convocatoria del concurso de microrrelatos dirigido a personas mayores de 60 años de la provincia. Un concurso “con el que queremos promover el envejecimiento activo a través de la escritura, estimulando la creatividad, la memoria y la expresión personal, ha indicado Marisa Torlà.

La temática de la quinta edición es “Mi primer gran sí”, tema que invita a recordar ese momento en que dijeron “sí” a algo importante: un amor, una mudanza, un viaje, una decisión que marcó su vida, “un tema que tiene muchas posibilidades”, añade la diputada provincial.

Cada participante podrá presentar un único microrrelato, el cual deberá ser original e inédito, y se otorgarán tres premios en metálico: el primero 500 euros, el segundo 300 euros y el tercero 200 euros.

El plazo para participar está abierto hasta el próximo 10 de noviembre, y se podrá realizar telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación (https://dipcas.sedelectronica.es/) o presencialmente a través del Registro General de Diputación.