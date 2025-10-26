Castellón se prepara para la fiesta del miedo: los mejores disfraces de Halloween

Sin disfraz Halloween en Castellón ya no es lo mismo. Y a más terrorífico, mejor. Los castellonenses buscan estos días previos a la fiesta de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre su vestimenta más especial pero también los complementos para caracterizarse lo más realista posible y la decoración más original para la casa o el centro de trabajo.

Todojuguete es uno de los establecimientos que ha registrado un pico de afluencia este fin de semana y esperan que continúe en los próximos días, atendiendo a su gran y diversa oferta de disfraces y accesorios. «Se ha notado ya mucho este sábado -comentaban ayer- que los clientes empiezan a equiparse para Halloween; y de lunes a jueves se va a notar mucho por las tardes. Cada vez se adelanta más la celebración y esta semana muchas familias necesitarán disfraces para las fiestas en escuelas infantiles y en los colegios», explicaron.

A ello se une una campaña especial de descuentos vigente en estas fechas, tanto en infantil como para adultos, de caracterizaciones seleccionadas para esta oferta que han lanzado desde 4,95 euros. Aunque incluso los hay «desde solo 2 y 3 euros», como uno infantil de faraona egipcia o una capa para adultos -eso sí, en unidades y tallas limitadas-.

Por dónde van los tiros

Disfraz de muñeca de trapo maléfica. / Mediterráneo

¿Cuáles son los disfraces más de moda para este Halloween 2025 en Castellón? Desde Todojuguete explican, una a una, las tendencias. En infantil destaca el peso de la demanda de Harley Quinn, la popular villana de cómic que aparece en la serie de Batman. Comparte podio junto con el disfraz de la muñeca de trapo con tintes diabólicos, «siendo los más novedosos en cuanto a más demanda este año entre las niñas».

En cuanto a los niños apuestan más por los clásicos como «los vampiros como nueva tendencia, seguido también de otro malo de Batman, como es el personaje del Jóker; y en tercer lugar, se ha popularizado el de esqueleto».

Parejas que van a juego

Cada vez es más frecuente entre los adultos castellonenses, según apuntan desde Todojuguete, comprar los disfraces de Halloween a juego, por parejas. «Se está vendiendo muy bien, y se lo llevan para chico y chica, los disfraces de Freddy; también de vampiro; y de Joker, a conjunto».

Disfraz de vampiros, en pareja. / Mediterráneo

En el feed-back que reciben de los castellonenses están notando en este octubre cómo se está consolidando la tradición de decorar, ya no solo los comercios, sino también las viviendas particulares y los centros de trabajo. «Para ambientar de Halloween las casas contamos con un amplio surtido. Se llevan desde telarañas blancas y rojas, a guirnaldas disponibles en varios modelos y diseños, redecillas, cortinillas, etc.», detallan sobre esta tendencia.

Sangre en spray y pasta para cicatrices

El maquillaje seguro, que no irrite la piel ya sea de niños o adultos, es otra de las preocupaciones en estos días. En este punto de venta especializado hacen hincapié estos días, a través de sus redes sociales, en la calidad de sus productos. «Para Halloween la caracterización es cada vez más sofisticada. Se compra mucho una pasta que se usa para modelar y crear cicatrices muy realistas para poner sobre la piel, también sangre en varios formatos desde spray a otra opción más líquida. También se vende mucho el spray de colores para el pelo; maquillaje en barra o pinturas profesionales, con su pincel, con una amplia paleta de colores», dan cuenta.

Manualidades y personalización

Creatividad al poder. Halloween también es una fiesta con vena artística -desde costura a manualidades y cocina- y más de uno se anima a customizar sus disfraces. «He comprado para mi hija un disfraz de egipcia que consta de una túnica blanca y he pensado dibujar un cosido con rotulador permanente negro, un corazón y otros elementos», explica una mamá que prepara estos días el disfraz para su hija.

Los bolsitos infantiles recogecaramelos también son otro complemento que ha llegado para quedarse -y en Todojuguete también disponen de amplia gama-. Ya sea para recoger dulces en casas de vecinos y familiares; o en los comercios que aportan su granito de arena con iniciativas como concursos o animaciones en las calles para la jornada vespertina del 31 de octubre. Ayuntamientos, hoteles y restaurantes preparan fiestas temáticas y actividades especiales para la ocasión, al igual que los cines, con sesiones especiales.