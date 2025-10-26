Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño

La demografía vuelve a dejar datos preocupantes sobre la provincia de Castellón. Y es que un informe reciente apunta que cuenta con dos municipios de menos de 100 habitantes, Higueras (en la comarca del Alto Palancia) y Villores (Els Ports), donde ya no reside ningún niño en edad escolar. Se trata de una tendencia que en España ya afecta a tres de cada diez pueblos de esta categoría de menos residentes, según el INE.

En total son 460 localidades sin menores en edad escolar en estos territorios con fecha de caducidad, condenados a desaparecer. En la Comunitat Valenciana, de los 22 pueblos que no llegan al centenar de vecinos, a 1 de enero de 2024 en seis de ellos (el 27,3%) no había ningún menor de 15 años empadronado. Son dos por provincia: los dos citados de Castellón; los alicantinos Tollos y Famorca, ambos en el Comtat; y los valencianos Sempere (Vall d’Albaida) y la Puebla de San Miguel (Rincón de Ademuz).

Mapa territorial. / Mediterráneo

Natalidad a la baja

La natalidad no deja de ir a la baja en el país, donde el número de niños de 0 a 4 años cayó en medio millón entre 2014 y 2023, pasando de 2,3 a 1,8 millones, según el estudio Focus on Spanish Society, publicación editada por la Funcas, un think tank dedicado a la investigación económica y social.

La Comunitat, en esa década, no fue menos y el número de niños de 0 a 4 años se redujo en más de 43.000, al caer de 236.000 a 193.000. En el ámbito internacional, solo Letonia y Grecia tienen una natalidad más baja que España. Cantabria, de hecho, es la región de la UE con el mayor descenso de nacimientos: casi el 50%. Seguida de Asturias (45 %), La Rioja (43 %) y Canarias (42 %). En la Comunitat la caída es del 38%.

Una vecina, con su perro en Castell de Cabres. / Andreu Esteban / Efe

Emparejamiento difícil

Otro dato de la estadística es que más de mil pueblos en España no tienen niños menores de cuatro años. De ellos, 18 son valencianos: ocho de la provincia de Castellón (Castell de Cabres, Higueras, Palanques, Torralba del Pinar, Vallat, Vallibona, Villanueva de Viver y Villores), seis de Alicante (Almudaina, Benimassot, Quatretondeta, Fageca, Famorca y Tollos) y cuatro de Valencia (Estubeny, Puebla de San Miguel, Sempere y Vallanca).

La dificultad para el emparejamiento es otro escollo para la natalidad. Según el centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), un tercio de las mujeres que no han tenido hijos dice que fue porque no encontraron la pareja adecuada. «Las mujeres tienen más estudios universitarios y la forma preferida de emparejarse es con alguien con su mismo nivel educativo, la homogamia», afirma María Miyar, doctora en Sociología, economista y directora de Estudios Sociales de Funcas.

Curiosamente, en las áreas rurales hay el doble de mujeres con estudios superiores que hace cinco años: sube de 312.000 a 645.000.

Alumnado de una guardería. / Jose Navarro

Peor en el interior

En zonas del interior estos problemas de emparejamiento son mayores por la diáspora entre los jóvenes. Burgos lidera la clasificación con más pueblos sin niños en edad escolar (62), seguida de Soria (56), Guadalajara (55), Cuenca (32), Zaragoza (32) y La Rioja (31).

Se añade la alta penalización en el mercado laboral que sufren las mujeres cuando son madres. Y, cómo no, los problemas con el alto precio de la vivienda, que provoca que los jóvenes se emancipen más tarde, comiencen la edad adulta más tarde y se reduzcan, por ende, los años fértiles. «Es verdad que las extranjeras tienen más hijos, pero sus tasas de fecundidad empiezan a converger con la de las españolas porque sufren los mismos problemas estructurales», vaticina.

Un aula de Infantil en un colegio de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El 70% de hogares, sin niños

Otro dato apabullante: en más de siete de cada 10 hogares de España no hay niños. «La tendencia de la reducción de nacimientos es difícil de parar, porque cada vez disminuyen más las mujeres en edad fértil, pero no es imposible. Mucha gente no tiene hijos porque no puede», señala la experta. De acuerdo a su último estudio, el 40% de menores de 5 años en España son de origen extranjero.

Detrás del decreciente número de niños hay numerosos factores, entre ellos que España lleva arrastrando años de tasas de fecundidad muy bajas «que no se recuperan», según explica Miyar. Para que una generación se reproduzca en igual número que la anterior tiene que rozar los 2,1 hijos por mujer. España ahora mismo está en una tasa del 1,12, la más baja de la UE solo por detrás de Malta.

En la Comunitat ese indicador coyuntural de fecundidad es inferior a 2,1 hijos por mujer desde 1982. En el territorio valenciano el número promedio de bebés que da a luz una mujer ha pasado de 2,9 en 1975 a solo 1,2.

«España es uno de los países donde las políticas de familia e infancia son menos generosas. Y las familias con hijos manifiestan más malestar económico, van más apretadas por la carga fiscal y las pocas ayudas. Cualquier política que favorezca ayudaría», añade.