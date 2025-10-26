Compromís denuncia la paràlisi del Consell de Mazón en les obres dels conservatoris de Castelló
La diputada autonómica Verònica Ruiz denuncia que "els i les estudiants dels pobles de Castelló continuen en infraestructures obsoletes i amb aules sense professorat”
La diputada a les Corts per Castelló i delegada de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, ha denunciat la inacció del Consell de Mazón i Rovira en relació amb la construcció dels conservatoris de música i dansa a Castelló.
"El Partit Popular ens acaba de contestar via parlamentària que, a hores d’ara, encara no sabem quan tindran feta la redacció del projecte del que haurien de ser els edificis dels conservatoris de música i dansa de la ciutat de Castelló", ha explicat Ruiz. "Un edifici que, en teoria, a aquestes altures ja hauria d’estar construït. Però allà no hi ha absolutament res. De fet, el Partit Popular ni tan sols té encara el projecte", ha remarcat.
Tot preparat i ara paralitzat
Ruiz ha recordat que el Govern del Botànic “es va deixar tot resolt per contractar el projecte i fer realitat un edifici tan absolutament necessari per al món de la cultura i per al món de l’educació a Castelló i les seues comarques”. “Amb tot això, el Partit Popular torna a demostrar una vegada més que no té cap respecte cap a l’educació pública i, a més, que està tractant les persones que vivim a Castelló com si fórem ciutadania de segona”, ha afegit.
"Fa una legislatura sencera que no hi ha cap avanç en aquest projecte", ha insistit Ruiz. "Fa més d'un any que el projecte està sobre la taula, però seguim sense veure cap pas endavant tangible. Els i les estudiants continuen en infraestructures obsoletes, amb molèsties entre ells i amb aules sense professorat, perquè Rovira tampoc s'ha recordat de contractar els docents necessaris. És inacceptable que, després de tants anys de reivindicacions, el Govern del Partit Popular no haja fet res per millorar la situació".
Posar les obres en marxa
La diputada ha recordat que, durant la legislatura anterior, amb el Govern del Botànic i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelló amb Compromís al capdavant, es va treballar intensament per garantir la construcció dels conservatoris en la ubicació més idònia per a la ciutat. "Ara, quan governa el Partit Popular, sembla que les promeses queden en paper mullat", ha lamentat.
Finalment, Ruiz ha exigit al Govern que complisca el compromís adquirit amb la ciutadania i que pose en marxa de manera immediata les obres dels conservatoris de música i dansa a Castelló. "És hora que deixen de banda les excuses i actuen en benefici de l'educació i la cultura de la nostra ciutat", ha conclòs.
