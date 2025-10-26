La costa de Castellón acapara la rehabilitación de casas antiguas: este es el ranking

La adquisición de casas de cierta antigüedad en Castellón situadas en los centros de los municipios a un módico precio -si se compara con la obra nueva-, para su posterior rehabilitación, copa parte del mercado inmobiliario actual en la provincia. Ante el precario acceso a la vivienda, es una opció, si bien hay que contemplar el gasto a presupuestar para reformarla.

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Castellón, Susana Babiloni, explica que «se observa mucha obra de la típica vivienda de dos o tres plantas, entre medianeras, para arreglarla y vivir». En lo alto del ranking de visados de reformas este 2025 domina la franja costera o próxima, por orden: Castelló 35%, Benicarló 7%, Xilxes 4%, la Vall d’Uixó 4%, Vila-real 3,7%, Segorbe 3,2%, Burriana 2,7%, Orpesa 2,5%, Almassora 2,3% y Benicàssim 2%. Le siguen con cuotas del 1 y 1,6%, en litoral e interior, Albocàsser, Sant Mateu, Moncofa, Onda, les Useres, Almenara, Montanejos y Nules. Todas suponen el 81% de proyectos.

Trabajos de rehabilitación en una obra de una casa antigua emplazada en el centro de la capital de la Plana. / Despacho Buñola Ortigosa

Estructura y presupuesto

«El coste total depende del precio de la casa o si es una herencia; y de su estado. Puede ser muy malo y tener que cambiar estructura, envolvente e instalaciones...y el desembolso será importante. O no, y en ese caso vale una mínima reforma o ampliación. En zonas rurales se impulsa más cuando hay ayudas que incentivan la rehabilitación energética, como los fondos europeos Leader, por ejemplo, para crear casas rurales turísticas en municipios con riesgo de despoblación, etc.», cuenta.

Vigilancia del mantenimiento y recientes derrumbes

Sobre los recientes derrumbes de casas en Castelló, Vila-real o Burriana, opinó que «puede ser incluso por causas ajenas al edificio porque se colmata de agua el sustrato por diferentes razones. Pero sí es importante contar con un profesional de referencia al que preguntar y evaluar cualquier incidencia en el inmueble. Los propietarios deben interesarse por el mantenimiento de los edificios».

Tendencias en una década: Lo ‘nuevo’ gana a lo ‘viejo’ por 200 proyectos La estadística de visados del Colegio de Arquitectos de Castellón refleja una foto fija en el 2024 en el que los proyectos de viviendas de nueva planta superan a los de rehabilitación. En 2025, de enero a agosto, ocurre igual: se crean cerca de 800 viviendas e nueva planta, 200 más que las 600 existentes en trabajos de rehabilitación. Los municipios de mayor porcentaje de vivienda libre de nueva planta en lo que va del 2025 son Cabanes 19,8%, Castelló 17,6% y Benicàssim 15,6%, seguidos de Burriana 8%, Peñíscola 6,5%, Benicarló 5,2%, Alcalà de Xivert 5%, Vila-real 4,6%, Vinaròs 2,7%, la Vall d’Uixó 1,7%, Sant Joan de Moró 1,1% y Almassora 1%. Suponen el 89% del total. El gráfico superior refleja la evolución en la última década. De 2014 a 2017 las reformas que pidieron visado (no son todas) superaron a la obra nueva. A partir de ahí, salvo el 2020 (pandemia) y 2023, se invierte la tendencia.

Evolución en Castellón. / Mediterráneo

Una obra privada de vivienda reformada, con premio

El dinamismo en la obra privada ha supuesto un extra para proyectos de Castellón, reconocidos en los recientes Premios del Colegio de Arquitectos de la Comunitat 2025.

Proyecto de vivienda reformada en Vila-rael, la Sequieta, premiada. / Mediterráneo