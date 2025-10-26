Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas

No es el típico producto que entra por los ojos hasta el punto de generar un furor consumista. Pero será el objeto de las navidades. En las próximas semanas, todos los conductores de Castellón deberán contar con las balizas V16, que a partir del 1 de enero sustituirán a los triángulos en caso de avería o accidente en la carretera. Quien no las tenga con el cambio de año se expone a una multa.

Las tiendas ya se preparan para recibir una avalancha de clientes. Algo lógico, teniendo en cuenta que la medida afecta a unos 413.000 vehículos registrados en la provincia. Solo se libran motos, ciclomotores o vehículos destinados a la construcción o labores agrícolas. Todos los demás deberán adaptarse. El director del hipermercado Alcampo de Castellón, Fernando Fababú, expone que el ritmo de ventas "ha sido muy bajo hasta ahora, aunque los cambios se anunciaron en 2023". Eso sí, señala que solo en el mes de septiembre "hemos tenido muchas más ventas de estos dispositivos que en los dos últimos años".

Falta de información y confusión entre los conductores

¿A qué se debe esta lentitud en la adaptación? Por un lado, se trata de un instrumento que solo funcionará en casos puntuales. Además, a falta de apenas dos meses, existe una gran confusión entre los conductores. Diego Bajo, monitor de la autoescuela Hoy Voy, reconoce que hay "poca información" entre la ciudadanía, sobre todo a la hora de conocer cómo funciona exactamente este dispositivo. "Cada vez hay más gente que me hace preguntas", detalla.

A simple vista, la baliza es una luz que se debe colocar en la parte superior del coche. Maxi, de DM4 Recambios, menciona que en la parte inferior "tiene un imán, y por la ventanilla ya se puede colocar con el brazo". Tiene una luz "visible a más de 100 metros", comenta. De esta manera, si hay un incidente en la carretera, los demás usuarios de la vía podrán verlo.

Así es la luz de las nuevas balizas. / KMY ROS

Tecnología con geolocalización

Pero la luz no es la novedad más destacada. Lo más importante es la tecnología que incorpora: debe tener una tarjeta SIM y localización GPS, que emite una señal a los centros de control de Tráfico para que se sepa de inmediato dónde se produce un problema en la circulación. "También lo podrán ver al momento los conductores que tengan mapas de sistemas de navegación conectados, por lo que mucho antes de encontrarse con el vehículo afectado podrán saber su ubicación exacta", explica Diego Bajo.

Los triángulos fueron saludados como una innovación en su momento, pero las autoridades de Tráfico se dieron cuenta del alto número de atropellos ocurridos en autopistas. "Al ser unas vías donde no se puede ir a pie, se entiende que estos casos se deben a la desprotección que sufren quienes deben poner el triángulo, lleve o no el chaleco reflectante", menciona. Este último, por otra parte, seguirá siendo obligatorio.

Homologación y precauciones en la compra

La otra gran confusión de las balizas obedece a la obligación de que estén homologadas. "Si alguien compró una luz en el pasado, pero no tiene GPS ni tarjeta, no servirá a partir del 1 de enero". ¿Cómo saber si cuentan con la autorización de la DGT? En primer lugar, hay que ser cautos si se adquieren en páginas web. Puede que, animados por el precio, compren una simple luz sin el resto de características requeridas.

Fernando Fababú, de Alcampo, detalla que es "importante tener un dispositivo homologado", algo que garantizan tiendas de confianza. Por si acaso, la web de la DGT incluye un listado de marcas y modelos que cumplen con los requisitos.

Más de 400.000 vehículos de Castellón deberán ir equipados antes de final de año. / KMY ROS

Una de las dudas más comunes tiene que ver con la tarjeta SIM y la compañía telefónica a la que va ligada. "No implica un coste adicional; en un principio, parece que la baliza es cara, pero no hay que pagar más luego, y hay cobertura para 12 años", comenta el instructor.

Previsión de alta demanda en las tiendas

Este nuevo panorama recuerda a lo ocurrido con los decodificadores de TDT y las televisiones adaptadas a la alta definición, dentro de los sucesivos apagones digitales. El director de Alcampo Castellón afirma que se encuentran "en condiciones de atender la demanda, y las campañas serán continuas de aquí a final de año". Por eso, asegura que habrá estoc suficiente para llegar a tiempo.