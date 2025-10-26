Falomir (PSOE) acusa el PP de remar contra Castellón: “Nos iría mejor si sumaran esfuerzos”

El PSPV-PSOE de Castelló ha destacado que la gestión del Gobierno socialista de España ha situado al país “a la cabeza del crecimiento económico europeo, con cifras históricas de empleo, estabilidad financiera y la plena confianza de los mercados internacionales”. El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha subrayado que “España se ha convertido en una fuente inagotable de buenas noticias económicas que desmienten el relato catastrofista de Feijóo y Abascal y evidencian que las políticas económicas progresistas funcionan mejor que las de la derecha porque, además, protegen y amplían derechos”.

Falomir ha señalado que “en un contexto global de incertidumbre, España es hoy el país que más crece de la zona euro gracias a una economía resiliente, moderna y capaz de generar oportunidades para todos y todas”, y ha recordado que el crecimiento del PIB de 2024, del 3,5% según los últimos datos del INE, “supera todas las previsiones internacionales”. “La economía despega impulsada por la transformación digital, la inversión en infraestructuras y las políticas de apoyo al consumo y a la inversión privada del Gobierno de España”, ha añadido.

Éxito del modelo español de empleo

El dirigente socialista ha puesto en valor que “los datos de empleo son otra muestra del éxito del modelo español”, con más de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más alta de toda la serie histórica. “Hoy la mitad de los contratos son indefinidos, mientras que antes de la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez solo lo era uno de cada diez”, ha recordado.

El líder de los socialistas de Castelló ha celebrado también que “el éxito económico de España sea reconocido en todo el mundo por los principales medios internacionales, como The Economist o Financial Times, que han elogiado lo que ya se conoce como la ‘Spanish way’”. “El propio Financial Times ha situado a España entre las economías con mejor rendimiento de Europa, mientras que las tres grandes agencias internacionales de calificación —Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s— han mejorado simultáneamente la valoración de nuestra deuda, logrando una auténtica triple corona crediticia que ratifica la confianza de los mercados”, ha explicado Falomir.

Generalitat y Diputación, a la contra

El líder de los socialistas de Castelló ha lamentado, sin embargo, que “el Gobierno de España no encuentre en la Generalitat ni en la Diputación de Castelló la voluntad de remar conjuntamente para impulsar la economía provincial”. En palabras de Falomir, “el Partido Popular está más preocupado por salvar sus puestos de trabajo, después de que el rechazo social por su negligente gestión de la danase los haya engullido, que por construir puentes y colaborar en favor de Castelló”. “Nos iría mejor si, en lugar de alimentar una confrontación estéril y bélica con el Gobierno central, que solo perjudica al conjunto de la ciudadanía, prefirieran sumar esfuerzos”, ha criticado.