El fenómeno k-pop invade Castellón por Halloween: maratón de cine y ‘random-dance’
La viral película de cazadoras de demonios Huntrix llega a cines en versión karaoke..y se suma una maratón de pelis y series de terror.
Lunae Verse, banda de pop coreano de Castellón, mezclará disfraces y coreografías participativas en el Ribalta
La temática k-pop irrumpe en Castellón este Halloween de la mano de una película de animación viralizada por Netflix, Huntrix, que aborda la historia de una banda musical conformada por cazadoras de demonios. Y ahora, en estas fechas, del 31 de octubre al 2 de noviembre, llegará a los cines de Estepark y Salera, en Castelló, en su versión karaoke, en la que el público podrá cantar hits como Golden con subtítulos en español, entre otros temas de la película, en una experiencia inmersiva Sing Alone. Hits como Golden han subido a lo alto de las listas y son hipertarareadas por el público infantil y juvenil castellonense; de hecho, se prevén más adelante tributos musicales en Castelló y Sant Joan de Moró.
Cine de temática terrorífica
- En Cinesa, en el centro comercial Salera de Castelló, han organizado una maratón de cine de terror: el 31 de octubre, a las 16.45 h., con 6 horas y 51 minutos de este contenido (Háblame, Sting: araña asesina, Strangers capítulo 1 y Together). Y a partir del 7 de noviembre volverá a sus pantallas todas las pelis de la saga Crepúsculo.
- En Ocine Premium, del centro comercial Estepark de Castelló, se brindará terror apto para niños a partir de 7 años, con La novia cadáver (hoy domingo, último pase); y en otra escala, también desde hoy domingo, los filmes Expediente Warren: el último rito y Black Phone 2 (ambas con la opción de dolby atmosphere para una experiencia más inmersiva).
Banda de k pop creada en el año 2021 en Castellón
Y si la plataforma mundial tiene su banda ficticia de pop coreano, Castellón cuenta con su propio grupo, muy real, de k pop, Lunae Verse, que organiza por Halloween una exhibición de baile muy especial y dos random dance en el templete del Ribalta, de 17.00 a 19.00 horas.
Tras cancelarse el año pasado por la dana, los asistentes podrán ir con cosplay coreano, disfraz de temática Halloween o a su aire. «Solo traeros amigos, agua, algún snack y muchas ganas de bailar», indican en sus redes sociales a sus seguidores adolescentes, de 13 a 18 años. Lunae Verse se formó en el año 2021. «Es nuestro hobby. Somos nueve (quedan tres de los inicios), algunos originarios de la provincia (Castelló, Onda, etc.) y otros que llegaron hace años a cursar una carrera u otros estudios y por contactos y amigos entraron. Surgió como pasa con los grupos de kpop: nos unen gustos iguales por el género musical y el país, e interés en los bailes. Quedamos y nos aprendemos una coreografía. La música es pop coreano, pero dentro del baile hay muchas variantes: hip-hop, breakdance, comercial y urbano pero, sobre todo, popping, acrobacias, vogue o waacking, por ejemplo». Suelen participar en el Asian Cover Dance de la Japan Weekend de Valencia; o en exhibiciones en Sagunto, Vila-real, Onda...».
