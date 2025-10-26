Move Up!, diez años acompañando al talento emprendedor de Castellón

Hace una década, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Castellón y la Diputación Provincial unieron fuerzas para lanzar una propuesta innovadora: acompañar de manera integral a las personas que decidían emprender en la provincia.

Así nació Move Up! Emprende con éxito, un programa que hoy celebra su décimo aniversario con un impacto más que notable en nuestra tierra: 222 iniciativas emprendedoras impulsadas, procedentes de 49 municipios, y 48.000 euros repartidos en premios en las nueve ediciones ya completadas en su trayectoria.

Mucho más que un itinerario formativo

A lo largo de estos diez años, Move Up! ha demostrado ser mucho más que un itinerario formativo. Es una comunidad viva de talento, creatividad y esfuerzo colectivo, en la que cada edición deja huella en el ecosistema emprendedor local.

En palabras de Mayca García, coordinadora del programa de emprendimiento, «Move Up! es una plataforma de acompañamiento real para transformar las ideas de las personas con iniciativa en proyectos viables y con proyección. Apostamos por detectar, impulsar y consolidar el talento emprendedor de nuestra tierra».

Una edición especial, con nuevos proyectos y mismo propósito

La décima edición, que se encuentra en su recta final, ha contado con la participación de 25 iniciativas, lideradas por 13 mujeres y 12 hombres procedentes de 13 municipios de Castellón (Albocàsser, Almassora, Benicàssim, Burriana, Castelló, les Alqueríes, les Useres, Sant Joan de Moró, Soneja, Vall d’Alba, Vila-real, Vilafamés y Orpesa). Entre los proyectos citados destacan propuestas de sectores como la tecnología, la agroecología, el diseño, la consultoría ambiental o la producción musical. Se trata, pues, de un reflejo del dinamismo y la capacidad innovadora del territorio.

Durante varias semanas, las personas participantes recibieron formación especializada, mentorización individualizada y acceso a herramientas clave para avanzar en sus modelos de negocio. Todo ello con el respaldo de siete firmas patrocinadoras comprometidas con el emprendimiento local: Cuatroochenta, Innova Advanced Consulting, Orbelgrupo, Symplia, Q.ido, Innova Group Packaging Solutions y Ciberprotege.

El colofón del programa llegará el próximo 31 de octubre con el acto de entrega de premios a los tres mejores proyectos de esta edición, valorados en 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

Más allá de la formación: historias de éxito con rostro

Move Up! es también una cantera de casos de éxito. Empresas como Q.ido, Bianco Bara, Fruits de la Terra Emocions, Genkoa o Momoven, que pasaron por el programa en ediciones anteriores, son hoy en día ejemplos vivos de cómo el acompañamiento adecuado puede marcar la diferencia. El pasado mes de julio, con motivo del aniversario, se celebró un acto conmemorativo donde personas emprendedoras de distintas ediciones compartieron su experiencia profesional. Los asistentes participaron en una jornada emotiva que sirvió para recordar que emprender en Castellón tiene apoyo, comunidad y futuro.

Una parte fundamental del éxito de Move Up! reside en la implicación activa de las empresas patrocinadoras, que no solo aportan los premios económicos, sino que también forman parte del proceso de acompañamiento, evaluación y mentoría. Su compromiso con el desarrollo del tejido emprendedor de Castellón refuerza el valor del programa y permite a las personas participantes conectar con referentes reales del mundo empresarial.

Víctor Meliá Corporate Operations Manager de Cuatroochenta «Move Up! es un programa realmente valioso porque conecta de forma directa con la realidad de quienes emprenden. Tiene algo que no siempre se ve en otras iniciativas: cercanía, seguimiento real y una red muy activa. Lo más destacable es cómo ayuda a validar ideas y a generar primeras oportunidades comerciales en poco tiempo. Además, fomenta un entorno de colaboración muy útil para proyectos que están arrancando. Decidimos colaborar con el programa porque creemos que es importante apoyar el talento local e impulsar la innovación real».

Marta Lázaro Marketing Specialist de Innova Advanced Consulting «El ecosistema emprendedor en Castellón y en la Comunitat está viviendo un momento clave. Contamos con universidades dinámicas, un tejido industrial fuerte y una red creciente de apoyos como los CEEI o programas como Move Up!. Aún hay margen de mejora en acceso a financiación y digitalización de pymes, pero el talento y la colaboración público-privada son una base sólida. Las empresas tractoras, como Innova, debemos seguir actuando como puente entre la innovación emergente y el mercado real. Move Up! es una iniciativa ejemplar que realmente impulsa el talento en la provincia».

Mario Blasco CEO de Ciberprotege «He decidido colaborar con Move Up! porque el año pasado participé como emprendedor y realmente me ayudaron mucho a seguir con mi proyecto. El programa nos permite aprender de sectores muy diversos, anticipar tendencias y aportar desde nuestra experiencia en ciberseguridad y gestión de riesgos. Además, encaja plenamente en nuestra estrategia de RSC».

Sergio Llidó Gerente de Innova Group «Move Up! es una iniciativa que impulsa el talento emprendedor en Castellón, con una metodología práctica y acompañamiento muy cercano. Destacamos su enfoque realista para emprendedores y startups, ya que los proyectos no se quedan en la idea, sino que se validan con el mercado. Es muy valioso el networking que se genera entre emprendedores, mentores y empresas colaboradoras».

Soledad Pineda Cofundadora y responsable de Q.ido cuidados a domicilio «Move Up! demuestra que se puede emprender desde cualquier sector. Nosotras lo hicimos desde el de los cuidados, que a veces no se asocia con la innovación, y sin embargo hay mucho por hacer. Cuando el propósito está claro y hay ganas de mejorar las cosas, cualquier ámbito puede ser terreno para emprender. Los proyectos que prosperan suelen tener detrás personas constantes».

Berta López Responsable de Comunicación de Orbelgrupo «En Orbelgrupo trabajamos cada día con empresas que transforman procesos, tecnologías y personas, y programas como Move Up! representan la semilla de ese cambio. Nos aporta la oportunidad de conectar con talento joven, con nuevas formas de pensar y con proyectos que nos inspiran a seguir evolucionando. Apoyar la innovación es clave en nuestra filosofía de empresa».