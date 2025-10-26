Un varón cae desde un segundo piso en Moncofa

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat acaba de informar de la caída de un varón desde un segundo piso en la localidad de Moncofa. Tras recibirse el aviso por parte del 112 a las 10.30 horas de esta mañana, se ha movilizado una SAMU.

Los medios sanitarios han atendido al hombre, de 35 años de edad, y han detallado en el parte médico que presentaba policontusiones. La persona herida ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital la Plana de Vila-real.