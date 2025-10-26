Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un varón cae desde un segundo piso en Moncofa

Ha recibido atención por parte de los medios sanitarios, tras recibir el aviso

Ambulancia del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), en imagen de archivo. / GVA - Archivo

Noelia Martínez

Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat acaba de informar de la caída de un varón desde un segundo piso en la localidad de Moncofa. Tras recibirse el aviso por parte del 112 a las 10.30 horas de esta mañana, se ha movilizado una SAMU.

Los medios sanitarios han atendido al hombre, de 35 años de edad, y han detallado en el parte médico que presentaba policontusiones. La persona herida ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital la Plana de Vila-real.

