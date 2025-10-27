Castellón entra en el top 20 con más empresas que venden por Amazon

Las empresas de Castellón que venden sus productos por Amazon van a más y, según la multinacional de paquetería, son ya 200 las pymes que utilizan este canal para comercializar sus productos no solo en el resto de España sino también en cobertura internacional. La compañía ha dado a conocer un informe en el cual sitúa a Castellón como la 16ª provincia de España, que se cuela en el top 20, con más pymes locales vendiendo a través de Amazon.

La facturación de sus ventas con line durante el 2024, en el caso de la provincia, ascendió a más de 6 millones de euros. En lo que respecta a la Comunitat en su conjunto, la cifra de empresas que venden a través de Amazon son 2.900 y superaron los 215 millones de euros, más de un 11% más respecto al año anterior. A nivel estatal, fueron más de 17.000 pequeñas y medianas empresas, con 1.200 millones de ganancias.

La Comunitat, 3ª del podio

Paquetes de Amazon en un almacén. / economia

La nueva edición del informe SMB Impact Report muestra los datos más recientes sobre el crecimiento e internacionalización de las pymes valencianas que venden a través de Amazon. En el caso de la Comunitat, es la tercera del país tanto en número de pymes presentes en Amazon como en volumen de ventas a otros países.

Si Castellón cuenta con 200 pymes operando en este canal; en el caso de la provincia de Alicanteson más de 1.100; y en la de Valencia, liderando, con 1.600, siendo la cuarta y tercera provincias, respectivamente, con más presencia.

En total, los negocios de la Comunitat vendieron más de 18 millones de productos en 2024, un 8% más interanual. Además, del conjunto de pymes valencianas, más del 75% vende sus productos por lo menos en un país más allá de nuestras fronteras. El porcentaje de empresas de la Comunitat que exportan vía Amazon creció más de un 7% y supera las 2.300.

Respecto a la cifra de ventas internacionales, Valencia es también la tercera, con más de 150 millones de euros en exportaciones.

Refuerzo de personal en Onda

En Castellón la base logística de Onda ha reforzado las ofertas de empleo en esta época del año, de cara al Black Friday y la campaña de Navidad. Por el momento, selecciona a puestos más técnicos para las convocatorias se van ampliando y lanzando en su web.

Las empresas de la provincia también pueden optar aun programa de Amazon y el ICEX donde 20 empresas recibirán durante un año asesoría de expertos de Amazon, créditos publicitarios y apoyo estratégico para posicionar internacionalmente sus marcas.