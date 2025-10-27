Desafío náutico
Una castellonense dará la vuelta al mundo en vela
Paula Gonzalvo y el madrileño Pedro Jiménez recorrerán el Ártico y la Antártida en un viaje de un año de duración
Más de 65.000 kilómetros de navegación continua; doce meses de viaje; vientos de más de 60 nudos; olas de 10 metros... Son solo algunas de las apabullantes cifras que rodean una hazaña única, la que pretenden llevar a cabo la castellonense Paula Gonzalvo y el madrileño Pedro Jiménez, para demostrar que aún quedan aventuras por realizar y retos por cumplir para los navegantes indómitos.
El desafío que se marcan es la primera travesía vertical a vela para unir los dos polos, del meridiano 0 al 180, sumando más de 65.000 kilómetros de navegación continua en 12 meses, es decir, casi una vuelta y media al planeta.
Y todo ello con salida el próximo 15 de noviembre en el puerto de Castelló, el mismo punto al que volverán en un año. Paula explica al respecto: «Yo soy de aquí y tenemos el velero en el Real Club Náutico de Castellón desde hace tiempo, así que no había mejor lugar desde el que partir».
Mejoras en el barco
La embarcación que se convertirá en su hogar durante doce meses es el Alegría Marineros, del que es armador Pedro, y que están acabando de poner a punto en el RCNC culminando unos preparativos que se han prolongado durante aproximadamente un año. «El barco está bien preparado, llevamos navegando con él ocho años y ha ido tres veces a la Antártida, pero este es el desafío más importante de nuestras vidas y estamos haciéndole una gran puesta a punto», explica Pedro. Así, añade: «La principal novedad es la incorporación en la proa de protecciones para los golpes con el hielo, el casco es de aluminio y está preparado para ello, pero soldaremos unas piezas de madera para que el hielo dé contra ellas».
A su vez, Paula señala: «También incorporamos diversas mejoras gracias a colaboradores como Pinturas Cadroy, de Castelló, con una pintura de silicona para el casco que favorece el deslizamiento».
Una aventura para dos
Los dos navegantes realizarán la mayor parte de la travesía sin más compañía, a excepción de la circunnavegación de la Antártida y el paso del Noroeste, donde tendrán un refuerzo de entre dos y cuatro marineros más, dado que son las zonas más duras, con «guardias de seis horas, navegación entre hielos e incluso la amenaza de los osos polares en el Ártico», advierte Paula.
El equipo se completa con cuatro personas más en tierra y todos los que les están ayudando estos días a ultimar la preparación del barco en el puerto de Castelló.
Origen del proyecto
Una aventura que comenzó «cuando supimos que Jimmy Cornell, un famoso navegante, había propuesto ir en el mismo trayecto a la Antártida y el Ártico. La idea nos gustó, pero como siempre buscamos retos mayores, decidimos ir más allá y dar la vuelta al mundo, la primera vez que se hace en vertical», comenta Paula.
Otro detalle que hace esta aventura única es que la retransmitirán las 24 horas del día. «Queremos que la gente pueda compartir lo que se vive en una navegación, que vean las maniobras en cubierta y casi hagan las guardias desde casa. Es un sueño hecho realidad», apostilla Pedro.
La aventura está a punto de empezar.
