Las ocupaciones más seguras en Castellón: 60 tienen un 100% de estabilidad

La seguridad que ofrece una profesión se convierte a veces en la ficha decisiva que lleva a elegir el ámbito al que quiere dedicarse cada uno. Hasta 60 oficios en la provincia de Castellón ofrecen una tasa de estabilidad del 100% o, lo que es lo mismo, que todos los nuevos contratos que se han firmado en un año son fijos.

Así lo plasma la edición del 2025 del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que puede servir de buena guía para estudiantes que todavía no han accedido al mercado laboral o para aquellos que deseen dar un giro a su actividad profesional.

A la cabeza

Mecánicos de maquinaria naval y ferroviaria, analistas de sistemas, directores y gerentes de hoteles, trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino o agentes de seguros son, por ahora, las cinco profesiones con mayor estabilidad de la provincia en orden de cuantía de contratos firmados. Completan el top-10 otras como los operadores de máquinas para preparar fibras, los ingenieros agrónomos, los ingenieros en electricidad, los analistas y diseñadores de software y, por último, los directores de publicidad y relaciones públicas.

Existen otras profesiones que no todas las incorporaciones son para ocupar plazas de forma fija, cuentan con una tasa de estabilidad muy alta. Es el caso de los albañiles (90,99%), los chefs (90,63%) o los agentes de la propiedad inmobiliaria (88,46%).

Demanda más baja

Algunas ocupaciones, sin embargo, cuentan con muy baja demanda en la provincia y ofrecen una permanencia muy limitada a quienes acceden a ellas. Ningún contrato firmado en el último ejercicio fue fijo para profesiones como los conductores de vehículos de tracción animal, los operadores de maquinaria de farmacia, los pescadores de altura, los consignatarios o los supervisores de industrias del plástico.

Las perspectivas tampoco son mucho más favorables en la zona para los filósofos o los ingenieros de telecomunicaciones, aeronáuticos o de tráfico.