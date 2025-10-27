El fiscal Juan Salvador Salom descubre la historia del crimen de Castellón: "Ahora se mata menos, pero hay más maldad"

El fiscal Juan Salvador Salom fue sin duda uno de los más populares y prolífico durante su andadura laboral. Conocido por meter entre rejas a uno de los criminales más conocidos de Castellón como es Joaquín Ferrándiz Ventura, recuerda que el caso del asesino en serie no fue ni mucho menos el que más tiempo le ocupó por más atención que recibiera y recibe, como demuestra el inminente estreno de una serie en Netflix sobre el tema: «Con JFV tuve 15 sesiones, pero el juicio de la Caja Rural de Moncofa, que acabó en 1993, duró 163; fue el más largo de la historia de Castellón. La Audiencia Provincial estuvo bloqueada año y medio, mi escrito de acusación tenía más de 200 páginas, presentamos 63 delitos y los acusados tuvieron que pagar 300 millones. Duró más el juicio que el tiempo que el acusado permaneció en la cárcel».

En la actualidad, ya alejado de los juzgados, el fiscal se ha dedicado a recopilar los diferentes sucesos que han marcado la historia de la provincia de Castellón. Como vemos cada domingo en las páginas de Mediterráneo, gracias a su impagable labor de documentación podemos conocer de primera mano los hechos más luctuosos de una forma alejada del morbo y la vulgaridad. «Es una buena forma de acercarnos a la cultura y la sociedad de la época», reconoce el autor, que acaba de publicar la continuación de su obra Crímenes olvidados de Castellón.

Si el año pasado fueron tres volúmenes que abarcaban el período de enero de 1800 a junio de 1936, ahora acabo de publicar la continuación de los mismos, que llegan hasta diciembre de 1980, dejando fuera los asesinatos de la Guerra Civil: «Solo esos años darían para cinco o diez tomos más».

La última obra, que se puede adquirir en las librerías Plácido Gómez y Argot, consta de unas 2.000 páginas en las que caben casi 1.300 casos de sucesos acaecidos en 125 poblaciones de la provincia. «Se relatan 40 nuevos asesinatos, 51 homicidios, 25 parricidios y 5 fratricidios entre otros muchos. A los 1.650 casos de los tres primeros volúmenes hay que añadir otros 1.265 casos, llegando a los 2.915 en el total de la colección».

Los lectores podrán conocer así los casos más destacados divididos por pueblos, y dentro de cada uno de ellos, por orden cronológico. El diseño de la portada de todos ellos corre a cargo del hijo del autor, Juan Salom Lucas.

Portada de dos de los nuevos volúmenes de la obra. / Mediterráneo

Como estudioso que es preguntamos al fiscal si en la actualidad se delinque más o menos que antes. Esto contesta: «Ahora se mata menos que en aquella época porque entonces iban todos armados, y el alcohol y las discusiones no solían tener un buen final. Ahora sí veo más maldad y sofisticación en el crimen. Lo que sí se han multiplicado son los robos. También antes había menos denuncias en casos de violencia doméstica».

A la hora de buscar información sobre estos sucesos, Juan Salvador Salom ha realizado una profunda investigación en el Archivo Histórico Provincial de Castellón, repasando un sinfín de originales de los sumarios incoados. «Han sido más de 800 cajas archivadoras repletas de causas judiciales las que he estudiado, una por una. También he estudiado causas judiciales en el Archivo de la Audiencia Provincial de Castellón así como la jurisprudencia de los tribunales y la prensa de la época, aunque esta última ofrecía poca información sobre los sucesos que ocurrían, debido a la censura existente».

Algunos casos llamativos

Cuestionado sobre las sentencias que más le han llamado la atención en estas incontables horas de estudio, el autor rememora “el de la Academia de Baile de Castelló, que no tiene desperdicio. Fue en 1941 y estaba ubicada en la Calle Ingeniero Ballester. El fiscal de la época lo denunció porque según él «era un acto de depravación», pero sin dar más detalles, por lo que la causa se archivó. Allí llegaba gente de toda España para bailar con unas mujeres que así se ganaban algunos reales. Si la cosa se calentaba, eso sí, en la casa adjunta había un local de prostitución».

En 1939, recuerda, «se prohibió la entrada en los cines a los menores de 14 años de edad para preservarles su moral. Y eso que las películas que se proyectaban en 1939 no eran precisamente inmorales». Se tratan también casos como la prohibición de carnavales, la de una playa en el Grau exclusiva para mujeres, la prohibición de cambiarse de ropa en la playa fuera de las casetas destinadas a ello…