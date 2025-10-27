La UJI abre un grado gratuito para personas con discapacidad intelectual y TEA

La UJI abre una nueva edición de uno de sus proyectos estrella en inclusión. La iniciativa Unidiversitat pretende impartir formación a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, sin necesidad de titulación previa, con el objetivo de mejorar su empleabilidad, inclusión social y vida independiente.

La propuesta formativa, que es gratuita y está cofinanciada por la Fundación ONCE y fondos europeos, va dirigida «a promover competencias generales y profesionales que faciliten el acceso a entornos laborales ordinarios», con clases presenciales entre el 30 de octubre y el 30 de abril para un grupo de 15 estudiantes. Aún quedan plazas para este curso.

«Serán unos alumnos más del campus». Lo explica Olga Carbó, coordinadora de la Unidad de Diversidad y Discapacidad y coordinadora del Plan de Inclusión UJI, que señala que «es una oportunidad para desarrollar experiencias inclusivas en el entorno universitario, favorecer el aprendizaje mutuo y el apoyo entre jóvenes con y sin discapacidad, la convivencia en situaciones de diversidad y el empleo en empresas ordinarias».

Tutoría para personas con discapacidad intyelectual. / Unidiversitat

Colaboración del tercer sector

Carbó pone el foco en la «importancia» del programa para la Universitat, con la colaboración del Cermi de la Comunitat y del programa Plena Inclusión Comunitat, y el apoyo de la Oficina Vida Independiente, Afanías, Cocemfe, TeaCas, Síndrome de Down Castelló, Fenòmens y Afaniad Vinaròs, entre otras, bajo la dirección académica de Odet Moliner. «Va dirigida a colectivos que normalmente no llegan a la universidad y que, así, tienen la posibilidad de tener un diploma superior, con lo que se empoderan, aumentan su autoestima y se sienten capaces de interactuar y avanzar a nivel social», señala Carbó, que señala que «es fundamental que puedan avanzar en ese crecimiento personal».

A quién va dirigido

Para entrar, deben ser personas con discapacidad intelectual o del espectro autista con un grado igual o superior al 33%, ser beneficiario del Sistema Juvenil de Garantía Juvenil y ser autónomo en los desplazamientos. Las clases son en el campus, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas, con tutorías personalizadas e «interacción con el restro de estudiantado, desde Ciencias del Deporte y la Actividad Física a Enfermería, Derecho, Maestro o Psicología», en una formación de 300 horas, a las que se suman otras 100 de prácticas.

"Deben ser personas con discapacidad intelectual o del espectro autista con un grado igual o superior al 33%, ser beneficiario del Sistema Juvenil de Garantía Juvenil y ser autónomo en los desplazamientos" Olga Carbó — Directora técnica de 'Unidiversitat' y coordinadora de la Unidad de Diversidad y Discapacidad UJI

"Es una necesidad que detectamos desde la Universitat hace ya unos años, y que nos trasladaron desde diferentes entidades de la provincia de Castellón, con una oferta formativa dirigida a este colectivo, que ha dado muy buenos resultados", explica la coordinadora del programa. "Y cuando llegan son unos estudiantes más, que van a clase, hacen sus actividades, participan en la investigación o en iniciativas deportivas a través del programa Activa't o en encuentros e intercambios con otras universidades españolas con programas similares, como las de Barcelona, Zaragoza o Tarragona, entre otras", señala Carbó.

La matrícula se realiza a través del correo electrónico unidiversitat@uji.es o poniéndose en contacto con la Unidad de Diversidad y Discapacidad de la UJI en el teléfono 964 38 70 80. "Está abierta a toda la ciudadanía con discapacidad intelectual, del desarrollo y del espectro autista", apostilla Carbó, que señala que el grado se gstiona a través de la Fundació Universitat Empresa (FUE) de la UJI.