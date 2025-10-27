L'UJI obri la Setmana de Benvinguda: el programa, al complet
El compromís amb la diversitat i la reivindicació de la cultura valenciana centren les activitats al campus fins divendres
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha iniciat la Setmana de Benvinguda que tindrà lloc al campus universitari del 27 al 31 d’octubre de 2025 amb un programa d’activitats culturals i lúdiques organitzades pel Consell de l'Estudiantat.
Enguany, el programa s'articula sobre dos eixos principals: un compromís explícit amb la diversitat i la igualtat LGTBIQ+, i una potent reivindicació de la cultura valenciana, amb ﬁgures com Xavi Castillo; Liz Dust, referent de l'escena drag queer i activista valenciana; l’artista trans no-binària Vidda Priego; la còmica Patricia Sornosa i el mentalista Toni Pons, entre d’altres.
També hi haurà activitats permanents durant la setmana amb la fira d’associacions i serveis, el racó del joc amb futbolins i billars, activitats esportives, donació de llibres i recollida d’aliments o la fira de food trucks, entre d’altres.
Música per a una setmana
Aquest dilluns, primera jornada de la "esperada", segons l'alumnat, Setmana de Benvinguda, el motor dels prototips de l'UJI han rugit a les carpes de les entitats, on també ha hagut 'tarot de la cooperació', Tetris x l'UJI y música de cambra amb la Banda UJI. Jugallengües, taller de llenguatge de signes per Apesocas, i degustació gastronòmica de comerç solidari han estat dos de les apostes més visitades, encara que la 'cantina' montada a l'Agora, amb DJ, ha estat l'espai més visitat, i, de segur, ho continuarà sent durant tota la setmana.
Aquesta vesprada, la performance i el teatre prenen la festa, amb l'actuació amb el seu Travestishow de Liz Dust, i la paròdia social de Xavi Castillo.
L'agenda per a la resta de setmana és:
Dimarts 28
- 8.00 h – Treball Saludable – Servei d’Esports i Vida Saludable (Hall FCJE)
- 9.00 h – Activitat Tarot de la Cooperació – Coordinadora Valenciana de ONGD (Carpa Àgora)
- 10.00 h – Fira REBOSTA – Oficina de Prevenció, Promoció de la Salut (Àgora)
- 10:30 h – Estand La Tenda del món (Àgora)
- 11.00 h – Treball Saludable – Servei d’Esports i Vida Saludable (Rectorat)
- 11.00 h – Voluntariat social – Associació ILEWASI (Casa de l’Estudiantat)
- 11.00 h – Taller i cata xocolatada – PANKARA (Casa de l’Estudiantat)
- 11.00 h – Tallers Coneix la Biblioteca – Biblioteca UJI (Àgora)
- 11:30 h – Exhibició d’Esgrima – Club de Esgrima Touché Castellón (Àgora)
- 12.00 h – Bingo Musical – Voluntariat Lingüístic i SLT (Àgora)
- 13.00 h – Taller Signo, luego existo – APESOCAS (Casa de l’Estudiantat)
- 16.00 h – Tallers Coneix la Biblioteca – Biblioteca UJI (Àgora)
- 16:30h – Exhibició Escacs i partida simultània (Carpa gran)
- 17.00 h – Softcombat/joc de rol – Associació Los Errantes (Àgora)
- 17h – UJI TALENT: Actuació Sergio Jiménez (Escenari 1 Àgora)
- 18.00 h – Actuació Cacau i Tramús: Maria Juan i Lluís Mosquera (Escenari 1 Àgora)
- 19:30 h – Actuació Toni Pons (Escenari 1 Àgora)
Dimecres 29 d’octubre
- 8.00 h – Treball Saludable – Servei d’Esports i Vida Saludable (Hall ESTCE)
- 10.00 h – Futbolí Humà Inflaball – SOM Estudiants (Àgora)
- 10.00 h – Taller programes de mobilitat i web – ORI (Casa de l’Estudiantat)
- 10.00 h – Estand Banc Aliments – OCDS (Àgora)
- 10.00 h – Estand Aida Books – OCDS (Àgora)
- 11.00 h – Treball Saludable – Servei d’Esports i Vida Saludable (Casa de l’Estudiantat)
- 11.00 h – Assemblea de Participació – Voces de la siguiente generación – ILEWASI (Casa de l’Estudiantat)
- 11.00 h – Gymkhana per la Biblioteca – Biblioteca UJI (Biblioteca)
- 11:30 h – Exhibició d’Esgrima – Club de Esgrima Touché Castellón (Àgora)
- 12.00 h – Taller Opina Jove – Consell de la Joventut (Àgora)
- 12.00 h – Bingo Musical – Voluntariat Lingüístic i SLT (Àgora)
- 13:15 h – Taller: Cómo facilitar tu empleabilidad – OIPEP (Casa de l’Estudiantat)
- 16.00 h – Campionat Escacs (Carpa gran)
- 16.00 h – Sessió de Joc Los Hombres Lobo de Castronegro – Club de Juegos de Mesa (Casa de l’Estudiantat)
- 16.00 h – Softcombat/joc de rol – Associació Los Errantes (Àgora)
- 17.00 h – UJI TALENT: Exhibició Iandé Capoeira (Escenari 1 Àgora)
- 18:30 h – Actuació VIDDA PRIEGO – GÉNERO Y FIGURA (Escenari xicotet)
- 20.00 h – Actuació PATRICIA SORNOSA (Escenari xicotet)
Dijous 30
- 8.00 h – Treball Saludable – Servei d’Esports i Vida Saludable (Hall FCHS)
- 10.00 h – Fira UJI-Voluntària – OCDS (Àgora)
- 10.00 h – Estand Aida Books – OCDS (Àgora)
- 11h – Treball Saludable – Servei d’Esports i Vida Saludable (Jardí del Temps)
- 11:30h – Exhibició d’Esgrima – Club de Esgrima Touché Castellón (Àgora)
- 11:50h – Xaranga – Banda UJI (Àgora)
- 12.00 h – Cursa a peu solidaria contra el càncer – Associació contra el càncer (Campus UJI)
- 13.00 h – Social Strides – Uneix-te a córrer pel Campus (Àgora)
- 16.00 h – Softcombat/joc de rol – Associació el Arcano (Àgora)
- 16.00 h – UJI TALENT actuació Sara Aparisi (Escenari gran)
- 17.00 h – UJI TALENT actuació JJDJ (Escenari gran)
- 18.00 h – UJI TALENT actuació DJ Andrw (Escenari gran)
- 19:30.00 h – Actuació grup musical TARANTO (Escenari gran)
Divendres 31
- 10.00 h – Fira Foodtrucks (Àgora)
- 10.00 h – Fira Associacions (Àgora)
- 11.00 h – UJI-Fest – Actuacions de Javier Olmos, Mireia Marimón, 2B2 i Andrw (Escenari)
Suscríbete para seguir leyendo
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón
- Renfe avisa de retrasos y detenciones en los Cercanías de Castellón: ya hay tres trenes afectados
- Las peores previsiones se cumplen: Primeras ilegalidades en unas Columbretes sin vigilancia
- Esto es lo que cobrarán los pensionistas de Castellón en 2026