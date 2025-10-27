Rebeca, una tenista de Castellón becada en Estados Unidos: "Le recomiendo esta experiencia a cualquiera"
La joven, que llegó a ser la número 70 de España, estudia Administración de Empresas en la Northern Illinois University con una beca deportiva
Con solo sus 18 años, Rebeca García es una tenista de Castellón que llegó a ocupar el puesto número 70 del ranking nacional. Para seguir su carrera formativa y en las pistas ha dado un paso de gigante, pues está viviendo una experiencia única al otro lado del Atlántico. Desde agosto reside en Estados Unidos gracias a una beca deportiva que le permite compaginar su pasión por el tenis con los estudios universitarios. “Estoy en la Northern Illinois University y me cubren todo: los torneos, transportes, residencia, estudios, tenis… todo”, explica.
La castellonense lleva jugando al tenis desde los cuatro años y asegura que esta oportunidad surgió gracias a una agencia especializada en conectar deportistas con universidades americanas. “Empecé grabando un vídeo, hablando con universidades y finalmente me decidí por esta porque me ofrecían las mejores condiciones. Vine en agosto y estaré aquí los cuatro cursos”, confirma.
En la Northern Illinois University, Rebeca estudia Business and Administration, equivalente a Administración y Dirección de Empresas en España. “Mi familia se alegró mucho por mí. Sabían que me iba a ayudar a ser más independiente y que era una experiencia muy bonita. Me apoyaron en todo el proceso. Me echan de menos, claro, pero si no hubiera aprovechado esta oportunidad me habría arrepentido toda la vida”, afirma la joven.
La competencia en EEUU, asegura, es muy alto, pero compensa por las facilidades con las que cuenta: “Aquí hay mucho nivel. Que te paguen todo es una pasada. Además tenemos fisioterapeutas, especialistas en nutrición, tres entrenadores… Estoy en División 1 y competimos en equipo con universidades de toda la región de Illinois”.
Rebeca asegura que su prioridad ahora mismo son los estudios, pero no quería dejar el tenis. “Si me hubiera quedado en Castellón no habría tenido tiempo de combinarlo todo. Aquí puedo hacerlo y aprender a organizarme. Esta semana ha empezado a hacer frío, a 0 grados, nada que ver con Castellón”, comenta entre risas.
A medio plazo, la deportista tiene claro que quiere regresar a España para trabajar, posiblemente en el ámbito del marketing, su especialización dentro de la carrera: “Se lo recomendaría a todos los jóvenes. Me está ayudando a tomar decisiones por mí misma. Te llevas idioma, amistades y la experiencia de vivir en otro país. Estoy a una hora de Chicago y ya hemos viajado a lugares como Indiana o Illinois. Es una oportunidad increíble”.
