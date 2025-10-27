El teletrabajo en Castellón se frena: solo 700 pymes lo aplican y es de forma ocasional
Cuando se cumplen cinco años de la ley, el sector público y tecnológico lideran la aplicación al 100%
Uno de los retos es la regulación más exhaustiva en los convenios y ante las alertas climáticas
Cinco años después de la aprobación de la ley que reguló el teletrabajo, esta herramienta en Casetllón ha perdido gas desde la etapa covid y ahora se ha estabilizadopero como una práctica minoritaria y solo consolidada en sectores más tecnológicos. Según estimaciones del Club de Recursos Humanos de Castellón, un 34% de pymes de la provincia con más de diez empleados -716 de las 2.017 existentes- permiten algún tipo de teletrabajo; y un 20% (403) va más allá y lo aplica de manera habitual.
La Memoria del Comité Económico y Social de la Comunitat del 2024 cifra en 336.000 los valencianos -sin especificar por provincias- que han dispuesto su oficina en casa alguna vez: un 10% más que el año anterior, un alza en la modalidad ocasional, es decir, con jornadas puntuales. Según los últimos datos, la tasa en la Comunitat se sitúa en el 14,3%, similar a la estatal del 14,4%, mientras Madrid tiene 25,5% y Cataluña 15,8%.
Qué dicen los agentes sociales
Para los sindicatos de Castellón, el teletrabajo ha dejado de ser la norma que emergió con el coronavirus y es una opción puntual. Vicente Chiva, secretario comarcal de UGT, señala que «en pandemia todo era teletrabajo, pero ahora se ha frenado mucho». Apunta que solo algunas tecnológicas o departamentos administrativos lo mantienen de forma regular; y en la industria cerámica, solo en oficinas, como algo «muy puntual». Para Chiva, esta fórmula «favorece la conciliación, y por ello las empresas deberían ser más flexibles, pues un empleado rinde incluso más desde casa».
«El teletrabajo ayuda a conciliar pero se ha frenado mucho ahora. Las empresas deberían ser más flexibles»
Desde CCOO, su secretario general Albert Fernández coincide en que, tras la etapa covid, el avance posterior «ha sido menor del esperado». «Debería potenciarse más para conciliar. A veces se aplica para acabar la jornada desde casa. Y en general la empresa decide si elige sistema teletrabajo, presencial o mixto; y lo controla en base a objetivos cumplidos», declara.
«El presentismo es contradictorio y negativo: agota al empleado y genera sobrecoste para el empresario»
Para Fernández, «el sector tecnológico lo aplica al 100% y el empleado público tiene su derecho, regulado, dos días a la semana». A su parecer, «el presentismo es contradictorio y negativo: agota al empleado y genera sobrecoste al empresario». El reto es regularlo aún más en los convenios e incorporar cómo se aplica ante una alerta climatológica, siempre partiendo que «la Administración decida las acciones según el nivel».
El presidente de la patronal CEV en Castellón, Carmelo Martínez, recuerda que el teletrabajo fue «una solución de emergencia» que, con el tiempo, ha quedado como «una opción estable pero minoritaria». «En Castellón -afirma- la mayoría ha regresado a la presencialidad, si bien el modelo híbrido se mantiene en puestos tecnológicos, administrativos y de consultoría. En industria, comercio o la hostelería es anecdótico».
«La mentalidad ha cambiado. Ahora se usa para conciliar, retener talento y adaptarse a picos de demanda»
Con todo, añade, «la mentalidad ha cambiado: muchas compañías que en 2019 no se lo planteaban ahora sí tienen el teletrabajo como herramienta de flexibilidad y conciliación, para retener talento o adaptarse a picos de demanda».
Tendencias en las ofertas de la provincia
- Ofertas con teletrabajo 1 ó 2 días a la semana: La delegada en la provincia de la ETT Adecco, Pilar Trilles, explicó que ahora, en Castellón, «nos entran todo tipo de ofertas, con y sin telework. Pero, eso sí, el teletrabajo se aplica más en sectores tecnológicos, industriales, etc. Muchas empresas lo han instaurado un día a la semana o un par. Se está normalizando más», indicó.
- Propuestas de empleo puras e híbridas: La Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) en Castellón insiste en que cada vez más ofertas en centros de trabajo en la provincia incluyen el empleo híbrido (presencial y teletrabajo), «aunque de forma limitada».
- Puestos profesionales donde más se implanta el trabajo a distancia: Desde el Club de Recursos Humanos de Castellón se ha analizado que actualmente «se teletrabaja más en puestos de nueva creación como consecuencia de la IA, como analistas de datos, ingeniería de datos, desarrollo de proyectos digitales, ciberseguridad y automatización de procesos». El portal Infojobs ofrece más de 40 ofertas de teletrabajo desde la provincia para empresas de toda España, como abogados expertos en materia fiscal; pero también a nivel local híbrido, para docentes que impartan cursos en modalidad on line y presencial en Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón
- Renfe avisa de retrasos y detenciones en los Cercanías de Castellón: ya hay tres trenes afectados
- Las peores previsiones se cumplen: Primeras ilegalidades en unas Columbretes sin vigilancia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Esto es lo que cobrarán los pensionistas de Castellón en 2026