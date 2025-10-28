Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’

Cerca de 14.000 trabajadores de la provincia de Castellón están un paso más cerca de poder avanzar su jubilación sin ser penalizados o, lo que es lo mismo, cobrando la pensión completa.

Se trata de los sectores de la construcción y el transporte, que ya han solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se les reconozca este derecho, como ocurre en otras actividades como la minería, ante la peligrosidad y el riesgo que afrontan en su día a día.

La fórmula que persiguen pasa por la aplicación de coeficientes reductores. Es decir, una especie de descuentos en la edad de jubilación que se conceden a las profesiones más penosas para que los trabajadores que adelanten su retiro perciban la pensión completa, sin penalización.

A partir de un decreto de mayo

Ambos sectores buscan acogerse al decreto publicado por el Gobierno central en el mes de mayo que habilita a solicitar dichos coeficientes. Ahora bien, la última palabra recae sobre la Seguridad Social, que se pronunciará tras realizar una evaluación de la peligrosidad. De hecho, su resolución ni mucho menos será general para todo el sector, sino que afectará a puestos completos. Por ejemplo, se extendería a los 6.000 chóferes castellonenses o a los 8.000 albañiles, pero no a los administrativos de las empresas de estos ámbitos.

Más en detalle, la solicitud elevada desde los transportistas surge a raíz de un acuerdo entre la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y las centrales sindicales CCOO y UGT. Desde la provincia, el presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías por Carretera (ACTM), Carmelo Martínez, sostiene que la medida persigue «dignificar la profesión» y, destaca, que «aunque a corto plazo puede contribuir a aumentar la escasez de mano de obra, a medio y largo plazo mejorará las condiciones de trabajo».

Cara y cruz

Mientras, en el caso de la construcción, la propuesta surge de las organizaciones sindicales, sin haber conseguido sumar por ahora a la patronal. Más allá del alcance nacional y cómo se termina concretando la reivindicación de los profesionales, el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, aprecia dos posibles efectos contrapuestos si se termina aplicando la medida para adelantar los retiros de los trabajadores.

«La construcción, aunque cada vez tiene mejores condiciones gracias a la maquinaria, tiene partes de trabajo duro, por lo que puede servir para atraer gente al sector», valora, señalando por otro lado que «adelantar la jubilación también puede agravar los problemas de mano de obra que ya tenemos».